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Přenosná elektrárna Anker je teď o 11 tisíc levnější. Má kapacitu 1536 Wh a nabízí výkon až 2400 W

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
3.6.2026 18:00
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anker solix f1500 jpg

Chcete energii i tam, kde není zásuvka – nebo zálohu pro případ výpadku proudu? Přenosná elektrárna Anker SOLIX F1500 teď s kódem ALZADNY35 stojí 20 274 Kč místo 31 190 Kč. Nejdůležitější otázka u takového zařízení zní: co reálně utáhne a jak dlouho?

CHCI ELEKTRÁRNU ZA 20 274 KČ

Rychlé shrnutí:
Smysl dává na chalupu, do karavanu a jako domácí záloha – dvě plné zásuvky 230 V, rychlé nabití za ~2 h a články na 10 let.
⚠️ Zvažte, že váží kolem 20 kg, jde o vyšší investici a u silných spotřebičů (gril, varná konvice) vydrží spíš desítky minut.
💡 Za 20 274 Kč s kódem ALZADNY35 ušetříte téměř 11 tisíc oproti běžné ceně.

Co reálně napájí a jak dlouho

Kapacita 1536 Wh zní abstraktně, tak konkrétně (podle údajů Ankeru): telefon dobijete zhruba 97×, notebook asi 25×, ventilátor poběží kolem 28 hodin a větší přenosnou ledničku udrží v chodu 7 hodin. U energeticky náročných spotřebičů ale buďte realističtí – elektrický gril o výkonu 1000 W vydrží napájet jen okolo 90 minut. Dvě plnohodnotné zásuvky 230 V zvládnou trvale 1800 W (krátkodobě až 2400 W), takže utáhnou i lecjaké nářadí, ale velkou kapacitu na celý den u takových spotřebičů nečekejte.

V čem vyniká

Tři věci ji odlišují od levnějších elektráren. Rychlost nabíjení – ze sítě plná za zhruba 2 hodiny, ze solárního panelu (až 600 W) zhruba za 3,6 hodiny. UPS záloha s přepnutím za 20 ms – při výpadku proudu naskočí tak rychle, že počítač, síťový disk nebo přístroj CPAP ani nezaznamenají přerušení. A LiFePO4 články s životností přes 3 000 cyklů, tedy klidně 10 let provozu při zachování přes 80 % kapacity. K tomu ovládání přes aplikaci, 12V dobíjení za jízdy a LED světlo s SOS režimem.

KOUPIT S KÓDEM ALZADNY35

Na co myslet před koupí

Je to těžké zařízení (kolem 20 kg) – díky rukojetím ho přenesete a uložíte do auta, ale není to nic, co budete běžně tahat na zádech. Jde také o vyšší investici i po slevě, takže dává smysl hlavně tomu, kdo elektrárnu reálně využije: na chalupu bez sítě, do karavanu nebo jako spolehlivou domácí zálohu.

CHCI UŠETŘIT 11 TISÍC

Pořídili byste elektrárnu spíš jako domácí zálohu, nebo na výlety mimo síť?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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