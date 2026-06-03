Přenosná elektrárna Anker je teď o 11 tisíc levnější. Má kapacitu 1536 Wh a nabízí výkon až 2400 W Hlavní stránka Zprávičky Anker SOLIX F1500 je přenosná elektrárna s kapacitou 1536 Wh a trvalým výkonem 1800 W, devíti výstupy včetně dvou klasických zásuvek 230 V a funkcí UPS S kódem ALZADNY35 ji teď koupíte za 20 274 Kč místo původních 31 190 Kč – sleva téměř 11 tisíc Skvělá na chalupu, kemp i jako domácí záloha při výpadku; počítejte ale s hmotností kolem 20 kg Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Chcete energii i tam, kde není zásuvka – nebo zálohu pro případ výpadku proudu? Přenosná elektrárna Anker SOLIX F1500 teď s kódem ALZADNY35 stojí 20 274 Kč místo 31 190 Kč. Nejdůležitější otázka u takového zařízení zní: co reálně utáhne a jak dlouho? CHCI ELEKTRÁRNU ZA 20 274 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává na chalupu, do karavanu a jako domácí záloha – dvě plné zásuvky 230 V, rychlé nabití za ~2 h a články na 10 let.⚠️ Zvažte, že váží kolem 20 kg, jde o vyšší investici a u silných spotřebičů (gril, varná konvice) vydrží spíš desítky minut.💡 Za 20 274 Kč s kódem ALZADNY35 ušetříte téměř 11 tisíc oproti běžné ceně. Co reálně napájí a jak dlouho Kapacita 1536 Wh zní abstraktně, tak konkrétně (podle údajů Ankeru): telefon dobijete zhruba 97×, notebook asi 25×, ventilátor poběží kolem 28 hodin a větší přenosnou ledničku udrží v chodu 7 hodin. U energeticky náročných spotřebičů ale buďte realističtí – elektrický gril o výkonu 1000 W vydrží napájet jen okolo 90 minut. Dvě plnohodnotné zásuvky 230 V zvládnou trvale 1800 W (krátkodobě až 2400 W), takže utáhnou i lecjaké nářadí, ale velkou kapacitu na celý den u takových spotřebičů nečekejte. V čem vyniká Tři věci ji odlišují od levnějších elektráren. Rychlost nabíjení – ze sítě plná za zhruba 2 hodiny, ze solárního panelu (až 600 W) zhruba za 3,6 hodiny. UPS záloha s přepnutím za 20 ms – při výpadku proudu naskočí tak rychle, že počítač, síťový disk nebo přístroj CPAP ani nezaznamenají přerušení. A LiFePO4 články s životností přes 3 000 cyklů, tedy klidně 10 let provozu při zachování přes 80 % kapacity. K tomu ovládání přes aplikaci, 12V dobíjení za jízdy a LED světlo s SOS režimem. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY35 Na co myslet před koupí Je to těžké zařízení (kolem 20 kg) – díky rukojetím ho přenesete a uložíte do auta, ale není to nic, co budete běžně tahat na zádech. Jde také o vyšší investici i po slevě, takže dává smysl hlavně tomu, kdo elektrárnu reálně využije: na chalupu bez sítě, do karavanu nebo jako spolehlivou domácí zálohu. CHCI UŠETŘIT 11 TISÍC Pořídili byste elektrárnu spíš jako domácí zálohu, nebo na výlety mimo síť? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza anker powerbanka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Xiaomi kromě nových telefonů přinese i skvělou powerbanku. Nabíjí extrémně rychle a dobře vypadá Adam Kurfürst 5.1.2025 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024