Anker chystá extra praktickou nabíječku do auta! Nabídne magnetické uchycení, aktivní chlazení a 25 W Anker představí novou bezdrátovou nabíječku do auta Prime Wireless Car Charger s podporou standardu Qi2.2 a výkonem 25 W Novinka nabídne vestavěný chladicí ventilátor AirCool pro prevenci přehřívání telefonů a montáž na ventilační otvor Zařízení bude uvedeno na podzim 2025 s očekávanou cenou kolem 1 450 Kč v přepočtu a podporou magnetického uchycení Adam Kurfürst Publikováno: 13.9.2025 12:00 Výrobce příslušenství Anker rozšíří své portfolio o novou bezdrátovou nabíječku do auta Anker Prime Wireless Car Charger (MagGo, AirCool, Pad). Na japonských webových stránkách společnosti se objevily první oficiální informace o tomto produktu s označením A2933, který by měl nabídnout několik vylepšení oproti předchozím modelům. Hlavními lákadly budou certifikace Qi2.2 s podporou magnetického uchycení telefonu, výkon 25 W a vestavěný chladicí systém. Rychlé nabíjení s aktivním chlazením Praktické řešení pro moderní telefony Kompatibilita a vhodné telefony Dostupnost a cena Rychlé nabíjení s aktivním chlazením Nová nabíječka do auta od Ankeru se zaměřuje především na maximální výkon a bezpečnost. Díky certifikaci Qi2.2 dokáže bezdrátově nabíjet kompatibilní zařízení výkonem až 25 W, což je výrazně více než běžné modely na trhu. Pro napájení využívá USB-C vstup s podporou až 45 W, přičemž součástí balení by měl být i adaptér do zapalovače automobilu. Zajímavou funkcí je integrovaný chladicí ventilátor AirCool, který zabraňuje přehřívání smartphonu během nabíjení. To je zvláště důležité v prostředí automobilu, kde během letních měsíců může teplota v interiéru rychle stoupat. Samotná nabíječka bude vybavena indikačním světlem pro snadnou kontrolu stavu nabíjení a možností nastavení úhlu zobrazení pro optimální pozici telefonu při navigaci. Praktické řešení pro moderní telefony S rozměry přibližně 93 × 93 × 69 mm je nabíječka kompaktní, přesto dostatečně robustní pro stabilní uchycení telefonu. Montáž je řešena upevněním na ventilační otvor v palubní desce, což zajišťuje snadnou instalaci prakticky v jakémkoliv vozidle. Podle zveřejněných produktových obrázků se zdá, že zařízení bude dostupné minimálně v černé barvě se stříbrným rámečkem, možná i v dalších barevných variantách. Buďte připraveni na blackout! Nabíjecí stanice Anker je na Alze ve velké slevě Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Technologie Qi2.2 přináší oproti předchozím standardům také přesnější detekci cizích objektů, což zvyšuje bezpečnost nabíjení. Magnetické uchycení telefonu zajistí, že zařízení z nabíječky během jízdy nesklouzne ani při prudším manévrování. Kompatibilita a vhodné telefony Nabíječka Anker Prime Wireless Car Charger bude primárně určena pro zařízení s podporou MagSafe nebo Qi2, mezi které patří třeba všechny modely iPhonů od řady 12 výše (včetně nejnovější řady iPhone 17) a také Google Pixel 10 ve všech variantách. Majitelé telefonů Samsung Galaxy S25 budou muset používat speciální magnetický kryt, protože tyto modely nemají integrované magnety pro uchycení přímo v těle telefonu. Díky vysokému výkonu 25 W bude nabíječka zvláště vhodná pro uživatele, kteří potřebují rychle dobít telefon během kratších jízd nebo používají navigaci, která typicky vyžaduje více energie. Aktivní chlazení navíc umožní bezpečné nabíjení i při náročnějším využití telefonu. Dostupnost a cena Podle informací z japonského webu Ankeru by měla být nabíječka Prime Wireless Car Charger uvedena na trh na podzim 2025, přičemž první zemí bude pravděpodobně Japonsko. O dostupnosti v Evropě a konkrétně v České republice zatím nemáme oficiální informace. Očekávaná cena v USA by měla být 69,99 dolarů, což je přibližně 1 450 Kč v aktuálním přepočtu bez DPH. Tato cena je o 10 dolarů vyšší než u předchozího modelu Anker Nano Wireless Car Charger, což odpovídá vylepšením v podobě vyššího výkonu a přidaného aktivního chlazení. Anker ukázal powerbanku se šíleným výkonem a obří kapacitou! Navíc se dá propojit s aplikací v mobilu Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Zda a kdy se nabíječka dostane do české distribuce zatím nevíme, ale Anker své produkty na našem trhu běžně nabízí, takže je pravděpodobné, že se jí časem dočkáme i u nás. Využili byste bezdrátovou nabíječku do auta s těmito parametry? Zdroje: Anker, Notebookcheck, AnkerInsider/X O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi anker bezdrátová nabíječka nabíječka Qi2