Buďte připraveni na blackout! Nabíjecí stanice Anker je na Alze ve velké slevě Hlavní stránka Zprávičky Anker SOLIX C300X DC s kapacitou 288 Wh je za pouhých 3 832 Kč s kódem ALZADNY20 na Alza.cz Má vysoce kvalitní LiFePO4 baterie s výdrží přes 3 000 cyklů a životností až 10 let Nabití na 100 % trvá pouhých 70 minut, nechybí možnost solárního dobíjení a vestavěná LED svítilna Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.9.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Hledáte spolehlivý zdroj energie na cesty, kempování nebo jako zálohu při výpadku elektřiny? Máme pro vás skvělý tip! Přenosná nabíjecí stanice Anker SOLIX C300X DC s kapacitou 288 Wh je nyní na Alza.cz dostupná za pouhých 3 832 Kč s použitím slevového kódu ALZADNY20. To představuje slevu 20 % oproti běžné ceně 4 790 Kč. Co všechno nabízí tato kompaktní powerstanice? Anker SOLIX C300X DC je kompaktní přenosná elektrárna s kapacitou 288 Wh a výstupním výkonem 300 W. Váží pouhých 2,8 kg a díky rozměrům 20 × 12,4 × 12 cm ji snadno přenesete jednou rukou. Přesto poskytuje dostatek energie pro napájení vašich zařízení na cestách, v přírodě nebo během výpadku elektřiny. Díky LiFePO4 článkům a více než 3 000 nabíjecím cyklům při zachování 80 % kapacity zvládne až 10 let pravidelného provozu. Bleskové nabíjení a maximální flexibilita Jednou z největších výhod Anker SOLIX C300X DC je extrémně rychlé nabíjení. Nabít stanici na 100 % kapacity zvládnete: Pomocí dvou 140W USB-C PD portů za pouhých 70 minut Z automobilové zásuvky za přibližně 2,5 hodiny Pomocí 100W solárního panelu za méně než 3 hodiny ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Bohatá výbava portů pro všechna vaše zařízení S Anker SOLIX C300X DC můžete napájet až 7 zařízení současně díky pestré škále portů: 4× USB-C port včetně dvou 140W USB-C PD 3.1 portů s obousměrným nabíjením 2× USB-A port pro starší zařízení 1× 12V automobilová zásuvka pro napájení autochladničky nebo jiných 12V zařízení Díky této bohaté konektivitě můžete současně nabíjet telefon, tablet, notebook, fotoaparát, dron nebo napájet menší spotřebiče jako LED světlo, mini ledničku či projektor. Kolik zařízení skutečně nabijete? S kapacitou 288 Wh dokáže Anker SOLIX C300X DC poskytnout dostatek energie pro: Více než 20 plných nabití běžného iPhonu Až 4 plná nabití notebooku s 49Wh kapacitou baterie 38 hodin svícení LED světla o výkonu 5 W 6 hodin provozu mini lednice s příkonem 40 W 4 hodiny provozu projektoru o výkonu 60 W KOUPIT ANKER SOLIX C300X DC NA ALZA.CZ Praktické funkce a odolná konstrukce Anker SOLIX C300X DC není jen obyčejná baterie – nabízí řadu pokročilých funkcí: Vestavěná LED svítilna pro snadnou orientaci ve tmě – ideální na kempování nebo při výpadku proudu Technologie SurgePad pro krátkodobé poskytnutí výkonu až 600 W UPS režim zajišťující okamžitou zálohu zařízení při výpadku elektřiny Inteligentní systém řízení baterie (BMS) hlídající stav baterie až 100× za vteřinu Ovládání přes aplikaci Anker prostřednictvím Wi-Fi nebo Bluetooth připojení Díky odolné unibody konstrukci odolá tato powerstanice nárazům i UV záření, takže se na ni můžete spolehnout v terénu i v nouzových podmínkách. Díky systému aktivního řízení teploty se navíc nepřehřívá ani při delším zatížení. Bezkonkurenční poměr cena/výkon/kapacita S cenou 3 832 Kč na Alza.cz (s kódem ALZADNY20) představuje Anker SOLIX C300X DC aktuálně nejlepší poměr cena/výkon/kapacita na českém trhu. Navíc, v porovnání s běžnými powerbankami, vám tato powerstanice díky LiFePO4 technologii vydrží až 10× déle. Zatímco běžná Li-Ion powerbanka vydrží 300-500 cyklů a po 3 letech je často nepoužitelná, Anker SOLIX C300X DC s 3 000+ cykly vám bude spolehlivě sloužit po mnoho let. Pokud hledáte spolehlivý zdroj energie pro outdoorové aktivity, práci na cestách, kempování nebo jako zálohu při výpadku elektřiny, Anker SOLIX C300X DC je jednoznačně nejlepší volbou. Kombinace kompaktních rozměrů, vysoké kapacity 288 Wh, rychlého nabíjení a příznivé ceny z něj dělá nabídku, která se na trhu objevuje jen výjimečně. KOUPIT ANKER SOLIX C300X DC NA ALZA.CZ ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Co říkáte na možnost pořídit si přenosnou elektrárnu za méně než 4 000 Kč? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi 