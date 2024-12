Zapomeňte na klíče! Tento chytrý zámek vás pozná podle dlaně

Anker připravuje nový chytrý zámek s podporou Matter

Nabídne odemykání naskenováním dlaně a kameru

Energii si bude brát ze čtyř AA baterií nebo akumulátoru

Zatímco většina chytrých zámků stále ještě spoléhá na odemykání pomocí mobilní aplikace nebo číselného kódu, notná dávka pozornosti se v poslední době dostává modelům s alternativními metodami. Mnohé z nich trochu připomínají scény ze sci-fi filmů a jinak na tom nebude ani připravovaná novinka značky Eufy. Podle čerstvého úniku nabídne odemykání naskenováním dlaně.

Čínská společnost Anker se angažuje na mnoha polích, významným hráčem je třeba na trhu s nabíječkami či powerbanky nebo zvukovým příslušenstvím. Její značka Eufy každopádně patří k předním jménům v segmentu chytré domácnosti, přičemž její zařízení jsou velmi populární zejména mezi uživatele Apple zařízení. Nadcházející Security Video Smart Lock S3 pro nicméně s podporou standardu Matter potěší i příznivce systémů jako Google Home, Samsung SmartThings či Amazon Alexa.

Uniklý nákres zámku Eufy Security Video Smart Lock S3 Pro

Jak to bude s dostupností funkcí při integraci do zmíněných smart home systémů, zatím není jasné. Co ale víme, je, že zámek bude díky kameře schopen sledovat dění v okolí dveří a že díky přítomnosti reproduktoru a kamery zvládne obstarat komunikaci s návštěvníky. Velmi pravděpodobně nebudou chybět ani další populární vychytávky, ať už jde o noční vidění či detekci osob s pomocí umělé inteligence.

Podle důvěryhodného insidera joshuadwx, který se všemi podrobnostmi o Security Video Smart Lock S3 přišel, si bude zámek brát energii buď ze čtyř AA baterií, anebo baterie s možností dobíjení. Disponovat má také USB-C portem pro nouzový přísun elektřiny.

Nový chytrý zámek značky Eufy s nejvyšší pravděpodobností dorazí během veletrhu CES 2025, jenž proběhne v USA začátkem následujícího roku. Zda oficiální cestou dorazí i do Česka, v současné době není jasné.

Závěrem si dovolíme připomenout, že podobný zámek na loňském ročníku CES uvedl výrobce Philips. Na pulty obchodů nicméně zamířil až začátkem července.

Pořídili byste si takový chytrý zámek?

Zdroje: Reddit, TechRadar