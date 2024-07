Philips uvedlo na trh nový chytrý zámek, prý první svého druhu

Dveře zvenčí odemyká na základě skenu dlaně uživatele

Lze jej propojit s aplikací a ovládat hlasem s pomocí Google Asistenta

Stejně jako na popularitě nabírají chytré domovní zvonky se čím dál oblíbenějšími stávají i dveřní zámky s inteligentními funkcemi. My jsme v minulosti mnohokrát psali například o těch z dílny čínského kolosu Xiaomi, který jich během posledních let stihnul na trh uvést opravdu spoustu. Nedávno jsme také poukázali na novinku dílny značky Aqara. Teď se svým nejnovějším řešením přichází na trh společnost Philips. Naskenuje vaši dlaň a propojíte jej s aplikací v telefonu.

Nizozemský výrobce svůj chytrý dveřní zámek 5000 series Smart Deadbolt poprvé představil začátkem letoška na technologickém veletrhu CES 2024. Teď se nicméně poprvé dostává do prodeje, a to ve Spojených státech, kde dostal doporučenou cenu 359,99 dolaru (8 400 Kč v přepočtu). Jak nicméně upozornil server Notebookcheck, v plánu je i jeho rozšíření do evropských zemí, jmenovitě třeba do Francie nebo Spojeného království.

Philips 5000 series Smart Deadbolt je samotné firmy vůbec první chytrý zámek svého druhu. K odemknutí dveří zvenčí totiž využívá ověření na základě skenu dlaně. Jakmile se naopak budete chystat odejít z bytu, zámek se vám odemkne ve chvíli, kdy svou ruku natáhnete ke klice –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zaznamenají ji totiž integrované pohybové senzory. Funkce je sice ve výchozím nastavení vypnutá, ale nikdo vám nebrání ji kdykoliv povolit.

Jednou z dalších předností je pochopitelně možnost propojení s aplikací v chytrém telefonu, pomocí níž lze například spravovat rodinný přístup a povolit dalším členům domácnosti manipulovat s nastavením zámku na jejich vlastním mobilu. Možnost odemknout zámek přímo ze smartphonu také můžete přidělit hostům. Zámek lze integrovat do systémů chytré domácnosti od Googlu a Amazonu, následkem čehož pak můžete využívat příslušné hlasové asistenty.

Kdybyste se pak báli komplikací při instalaci zámku, zřejmě vás můžeme uklidnit. Philips totiž celý proces popisuje jako velmi jednoduchý a prý vám zabere jen několik minut. Z nářadí je potřeba pouze šroubovák.

Co by podle vás měl umět chytrý zámek?

Zdroje: Philips, Notebookcheck