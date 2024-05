Xiaomi představilo chytrý zámek, který rozpoznává žíly v prstech

Mimo to lze použít i NFC, zadání hesla nebo fyzický klíč

V tuto chvíli je k dispozici v Číně za přibližně 4 200 Kč bez daně

Xiaomi nám v minulosti představilo hned několik chytrých zámků, avšak nový Xiaomi Smart Door Lock 2 Finger Vein Version přináší technologii, se kterou se u čínského výrobce setkáváme poprvé. Místo otisků prstů sází totiž na futuristickou technologii rozpoznávání žil prstů, která slibuje ještě vyšší úroveň ochrany.

Zámek se dle Xiaomi pyšní extrémně nízkou chybovostí 0,0001 %, čímž překonává běžné snímače otisků prstů s chybovostí 0,001 %. Odemčení probíhá bleskově, údajně za méně než sekundu a s používáním se má systém dále zrychlovat. Kromě toho nabízí i další komfortní metody odemykání, jako je NFC, zadání hesla či Bluetooth připojení, pro jistotu i klasický fyzický klíč, pokud by zámek z jakéhokoliv důvodu nereagoval.

Xiaomi Smart Door Lock 2 Finger Vein Version dále disponuje tichým zamykacím mechanismem a má v sobě integrovaný poplašný systém, pokud by se do něj chtěl dostat zloděj. O tom byste se ostatně dozvěděli sami, jelikož nechybí vzdálené sledování stavu skrz aplikaci Xiaomi Home. Stejně jako ostatní nové čínské gadgety, se i tento snadno integruje do platformy HyperOS, takže lze v kombinaci s ostatním příslušenstvím vytvářet různé automatizace. Ty jsou pro chytrý zámek jako dělané. Po otevření se vám může například rozsvítit světlo na chodbě nebo zapnout klimatizace.

Xiaomi Smart Door Lock 2 Finger Vein Version 2024 – First Look & Review!

Výrobce udává výdrž baterie až jeden rok na jedno nabití a lze jej dobít skrz USB-C. Xiaomi Smart Door Lock 2 Finger Vein Version je v současné době k dispozici k předobjednání v Číně za cenu 1 299 juanů (cca 4 200 Kč bez daně). Informace o globální dostupnosti zatím nejsou známy, avšak minulé generace jsou k sehnání na Aliexpressu. Takže je možné, že se na něj dostane i verze s netradiční biometrickou technologií.

Máte zkušenosti s chytrými zámky?

Zdroj: XiaomiYoupin