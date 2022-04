Android mobil s více eSIM sloty? Brzy snad běžná věc

Kolik máte aktivních telefonních čísel, která potřebujete mít neustále k dispozici v mobilu? Jedno? Dvě? Tak to si asi vystačíte s aktuální nabídkou telefonů, které nabízejí dualSIM připojení v kombinaci dvou fyzických či jedné fyzické a jedné eSIM karty. Jelikož jsou ale i uživatelé, kterým to nestačí, je třeba přemýšlet o kus dál. To pravděpodobně pečlivě dělá i Google, který prý podle některých odhadů plánuje do systému Android 13 implementovat podporu pro více než jednu eSIM v jednom zařízení.

S informací přichází server Esper, který se odkazuje na starší patent z roku 2020. Zaregistrovaný nápad firmy Google zmiňuje více eSIM profilů uložených v jednom paměťovém čipu, který je pro uchování dat zvlášť potřeba (i když už se do budoucna uvažuje například i nad trochu odlišným principem iSIM). Oficiálně zatím není nic potvrzeno, ale teoreticky by mohla být podpora pro více těchto digitálních “karet” představena hned se třináctým Androidem na tradiční konferenci Google I/O v květnu.

Kolik čísel potřebujete mít stále aktivních?

Zdroj: phandroid