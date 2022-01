Zapomeňte na eSIM. Už se rýsuje budoucnost s vylepšenou iSIM

“Plastové SIM karty už nejsou potřeba, protože máme řešení, které umožní digitální profil účastníka mobilní sítě nahrát rovnou do systému.” Takovými slovy doprovázeli před několika lety operátoři a výrobci mobilních zařízení příchod technologie eSIM. Tato stále častěji využívaná technologická novinka je opravdu velmi přínosná a mimo jiné umožňuje například používat samostatně v síti i chytré hodinky. Ačkoli se může na první pohled zdát, že na tomto řešení už není co vylepšovat, opak je pravdou. A důkazem je nově zdokonalovaný a pomalu zaváděný standard iSIM.

MiniSIM, MicroSIM a NanoSIM

Pokud se právě ptáte, co se dá na digitálním otisku SIM karty vylepšovat, tak je to paradoxně jeho umístění. Největší rozdíl mezi eSIM a iSIM je ten, že modernější řešení umožňuje virtuální SIM kartu uložit rovnou do hlavního čipsetu společně s CPU, GPU či modemem, zatímco to starší vyžaduje samostatný čip. Mezi výhody pak patří nejen logická úspora místa, ale i zvýšení celkového výkonu a v neposlední řadě také možnost vložení informací ze SIM do zařízení, která doposud nemohla využívat eSIM. Ze strany operátorů (a tedy i jejich zákazníků) přitom bude správa profilu totožná.

Hlavní výhody a také první prototyp (technologie samotná není úplně nová) představily před pár dny společnosti Qualcomm, Vodafone a Thales. Jejich společným dílem je v tuto chvíli upravený Samsung Galaxy Z Flip3, v němž je iSIM zmíněného operátora součástí nové varianty čipsetu Snapdragon 888 5G. Komunikaci mezi prvky a sítí zajišťuje operační systém od třetí jmenované firmy. Standard iSIM (u GSMA evidován jako ieUICC) je v plánu používat nejen v mobilech či tabletech, ale třeba i v přenosných počítačích, VR headsetech nebo IoT prvcích. Integrace do samotných čipsetů zkrátka otevírá nové možnosti.

Zdroj: Qualcomm