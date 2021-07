Jak se v Android TV dívat zdarma na YouTube bez reklam?

Chtěli byste si na vaší chytré (nebo dodatečným zařízením do chytrosti povýšené) televizi či monitoru s Android TV pouštět YouTube videa bez reklam? A to úplně zdarma, tedy bez nutnosti platit tarif Premium, který toto za standardních okolností zajišťuje? Možná troufalý, ale přesto splnitelný požadavek. Existuje totiž způsob, jak se to dá poměrně snadno zařídit. Následující návod a související tip na konkrétní aplikaci není nic extra nového, přesto se může nadále hodit velké spoustě lidí.

YouTube v Android TV zdarma bez reklam

Při řešení tohoto úkolu se můžete opřít o aplikaci s názvem Smart YouTube TV. Implementuje v sobě přehrávání, vyhledávání i další běžné prvky originálního YouTube. Dokonce se v ní můžete i přihlásit ke svému Google účtu a nepřijdete o oblíbené tvůrce, kanály nebo historii. S tipem nedávno přišel Jan Veselý, jehož video jsme se svolením využili jako zdroj návodu. Ten jsme pak doplnili o pár dalších tipů.

Smart Youtube TV – Návod na Youtube bez reklam zdarma v Android TV

Jak na to?

Otevřete odkaz a stáhněte si instalační .apk soubor. Máte v podstatě tři možnosti, jak to provést. Pokud budete instalovat do televizoru, který má USB rozhraní, je nejjednodušší .apk instalátor stáhnout do počítače a přemístit na flash disk. Ten pak jen zastrčíte do konektoru a budete pokračovat.

Klasické YouTube Premium Pokud chcete YouTube na jakémkoli zařízení bez reklam a nechcete se pouštět do podobných alternativních metod, standardní cestou je služba YouTube Premium. Tuto variantu byste měli zvážit jako první. Můžete ji vyzkoušet na měsíc zdarma.

Pokud se musíte nutně obejít bez USB (např. v případě Mi TV Stick jako já), je celkem snesitelnou variantou stažení instalačního .apk souboru do telefonu, odkud ho můžete do Android TV poslat přes šikovný TV File Transfer. Ten je potřeba nainstalovat do mobilu i do Android TV zařízení (je běžně k nalezení v Obchodě Play, odkaz níže). Třetí variantou je použití dodatečně nainstalovaného prohlížeče v Android TV a stažení .apk přímo v něm, ale to není zrovna nejpříjemnější.

TV file transfer SM Infotech

Pokud chcete .apk instalovat z USB disku, budete určitě potřebovat správce souborů. Stačí v TV vejít do Obchodu Play a stáhnout první, který se nabídne (hledejte “file”). Jestli jste pro přenos využili TV File Transfer, už další stahovat nemusíte. Přímo z něj se dá soubor také instalovat. V obou případech ale narazíte na to, že nástroj nemá právo instalovat aplikace. Je tedy nutné to přepnutím povolit v menu, které se následně nabídne. Jakmile je instalace povolena, stačí ji znovu spustit.

Povolení instalace nemusí fungovat V na míru upravených Android TV systémech (například v T-Mobile TV) nemusí jít instalace povolit. V takovém případě máte nejspíš smůlu. Úspěšný postup pro tuto variantu jsme zatím nenašli. Klidně napište tip do komentáře…

Po instalaci se Smart YouTube TV aplikace objeví v nabídce spolu s ostatními. Můžete si ji případně umístit mezi oblíbené na hlavní obrazovce. Po jejím otevření uvidíte menu, které je téměř totožné s tím, které se nachází v originálním YouTube. Pokud se přihlásíte (dělá se to v nastavení přes ověřovací kód), můžete se dostat k vlastnímu obsahu a historii. Náhledy a nabídka ze Smart YouTube TV se pak zobrazuje i v případě, kdy použijete hlasové vyhledávání z hlavního menu Android TV. Je hned pod řádkem originálního YouTube.

Povedlo se? Jakou cestou jste šli?