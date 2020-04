Chcete Android prohlížeč bez reklam a sledování? Vyšel “ostrý” Vivaldi

Vývojářský tým prohlížeče Vivaldi před několika hodinami oznámil dvě hodně zajímavé novinky. Jejich nástroj se dočkal nových verzí 3.0 jak pro počítače, tak i pro systém Android. V obou případech se chlubí například jednoduchou správou otevřených karet, blokací reklam a hlavně ochranou proti sledování našich digitálních stop. V případě mobilní aplikace jde navíc o vůbec první ostré vydání, doposud byl prohlížeč Vivaldi několik měsíců k dispozici pro Android jen v podobě betaverze.

Vivaldi Browser with ad blocker: fast & private Vivaldi Technologies

Po stránce uživatelské přívětivosti je velkou výhodou tohoto prohlížeče možnost vidět stále všechny otevřené weby. Zatímco u jiných nástrojů si je musíte vyvolat ve speciální nabídce, tady je možné vidět klasické karty. Ty si můžete kvůli úspoře prostoru samozřejmě vypnout. Ze stejného důvodu má prohlížeč několik dalších designově domyšlených prvků. Disponuje například i různými módy pro displej na šířku i na výšku. To není úplně běžné. Pojďme si funkce této mobilní podoby Vivaldi přehledně představit.

Co umí Android prohlížeč Vivaldi v plné verzi 3.0

Zabudovaný blokátor reklam a sledování

Jednou z nejzajímavějších novinek aktualizovaného prohlížeče je rozhodně blokace reklam a eliminace sledování (trackování) uživatelů. Ač je například Google Chrome extrémně oblíbený a efektivní, o jeho schopnosti vědět o nás příliš mnoho asi nemusíme pochybovat. Pokud se vám to nelíbí, nové Vivaldi může být to, co hledáte. Je v něm zabudovaná databáze nástroje DuckDuckGo Tracker Radar a jediným kliknutím tak za sebou můžete zametat stopy procházení. Stejně jednoduše můžete zapnout blokování otravných reklam. Mezi další možnosti patří privátní (anonymní) karty nebo určování pravidel pro jednotlivé weby.

Synchronizace dat

V prohlížeči Vivaldi je nyní dostupná možnost synchronizace různých uživatelských dat. Mezi zařízeními je tak možné sdílet například záložky a takzvané Speed Dials (karty s oblíbenými weby), uložená hesla, předvyplněná data z formulářů, historii nebo poznámky. Vývojáři ubezpečují, že data jsou koncově šifrována a neopustí jejich servery na Islandu.

Google Chrome obsahuje velmi užitečnou skrytou funkci čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Ovládání karet přes nový přepínač

Přes rychlé “swipování” neboli tažení prstem vlevo či vpravo je možné najít otevřené karty, privátní karty nebo nedávno zavřené karty. Android aplikace takto dokáže dokonce najít i karty otevřené skrze prohlížeč Vivaldi v jiném zařízení.

Integrované poznámky

Přímo v prohlížeči se nachází nástroj pro psaní osobních poznámek. Ty je možné také jednoduše přenášet mezi různými zařízeními.

Pokročilé snímky obrazovky

Android prohlížeč Vivaldi má vcelku unikátní funkci pro pořizování screenshotů. Je možné pořídit snímek nejen vybrané části obrazovky, ale i celého webu (tedy i obsahu, který není vidět na displeji).

Pokročilá správa Speed Dials

Už jednou zmíněné Speed Dials jsou vlastně zástupci různých webů na domovské obrazovce prohlížeče. Komplexnost tohoto systému nyní tkví v tom, že jdou rozčlenit do různých sekcí a je velmi jednoduché je například tažením přesouvat mezi nimi.

Inteligentní přepínání vyhledávacích nástrojů

Přímo ve vyhledávacím / adresním řádku je možné přepínat mezi vyhledávači po zadání jejich zkratek.

Další nové možnosti v prohlížeči Vivaldi

Přepnutí do tmavého vzhledu

Zavírání karet tažením

Změna velikosti Speed Dials

Skrývání oznamovací lišty

Zobrazení posuvníku, abyste měli přehled, jak “hluboko” se na stránce nacházíte

Přepnutí do trvalého desktop módu

Přepnutí do módu pro snadnější čtení

Zaujal vás prohlížeč Vivaldi pro Android? Nebo už ho třeba používáte?

Zdroj: Vivaldi