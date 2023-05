Android bude mít konečně příjemnější ovládání hlasitosti

Vývojáři společnosti Google potvrdili, že do systému Android míří jedno velmi žádané vylepšení, které ovlivní ovládání hlasitosti telefonu či tabletu. Potěší uživatele, kteří by například rádi utlumili zvuk příchozího hovoru, ale současně dostávali hlasitá upozornění z aplikací. Ano, řeč je o pokročilém ovládání hlasitosti. Zatímco doposud systém Android ve své standardní podobě dlouhé roky nabízel pouze jeden “posuvník” pro hlasitost obou těchto zdrojů, brzy by již měly být dva.

Když nyní chcete v Androidu (bez pokročilé nadstavby či speciální aplikace) ztlumit vyzvánění pro hovory, ztišíte tím zároveň například i cinkání Messengeru. A nebo přesně naopak. Co nevidět by se to ale mělo změnit.

Již ve vydání Android 13 QPR2 beta 1 se objevily zmíněné rozdělené posuvníky, které bylo potřeba manuálně aktivovat. V dalších vydáních nebyly, nicméně v oficiálním zápisu vývojářů je tato věc označena jako vyřešená. Tak snad se tohoto nového ovládání hlasitosti dočkáme s květnovým představením čtrnáctého Androida. A pak budeme doufat, že dorazí i zpětně do starších verzí.

Jak si nyní nastavujete hlasitost v mobilu?

Zdroj: aauthority