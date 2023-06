Jazykové AI modely, určené pro chatování se znalostí gigantického množství strojově zpracovaných a uložených informací, jsou velmi zajímavou možností, jak zkusit z “internetu” vyždímat komplexní odpovědi na různé otázky. Třeba i takové, které světem hýbou již několik let a každý jedinec by je asi zodpověděl jinak. Nástroje ChatGPT s nejnovějším jazykovým modelem GPT-4 jsem se zkusil na rovinu zeptat, proč podle něj (resp. zdrojových dat do roku 2021) je Android lepší než konkurenční iOS. Sami mrkněte na výsledek…

Proč je podle ChatGPT lepší Android než iOS?

Větší výběr zařízení: Android je otevřený systém, který využívají desítky výrobců mobilních zařízení. To znamená, že uživatelé mají možnost vybírat ze širokého spektra zařízení v různých cenových kategoriích. Personalizace: Android nabízí uživatelům mnohem více možností pro úpravu a přizpůsobení svých zařízení. Od widgetů až po různé spouštěče (launchery), uživatelé Androidu mají kontrolu nad vzhledem a chováním svého telefonu. Více volného softwaru: Androidový obchod Google Play nabízí obrovské množství aplikací zdarma. Některé aplikace mohou být v App Store placené, zatímco na Google Play jsou zdarma. Podpora pro víceúčelové USB: Androidová zařízení obecně podporují více typů USB připojení, včetně OTG, což umožňuje připojení například flash disku nebo myši. Více možností pro sdílení souborů: Android umožňuje uživatelům sdílet soubory přes Bluetooth nebo aplikace jako SHAREit s větší flexibilitou. Podpora pro rozšířitelné úložiště: Většina Androidových zařízení umožňuje uživatelům rozšířit kapacitu úložiště pomocí microSD karty. Podpora pro Dual SIM: Mnoho Androidových zařízení podporuje použití dvou SIM karet, což je vhodné pro lidi, kteří cestují nebo mají dvě telefonní čísla. Větší kontrola nad oprávněními aplikací: Android umožňuje uživatelům podrobněji určit, které aplikace mají přístup k jakým funkcím telefonu. Možnost instalace aplikací z jiných zdrojů: Android umožňuje instalovat aplikace z jiných zdrojů než Google Play, což dává uživatelům větší svobodu výběru. Podpora pro více audio a video formátů: Androidová zařízení podporují širokou škálu formátů pro audio a video, což znamená, že uživatelé nemusí konvertovat soubory tak často jako u iOS.

Jelikož sedmý bod s podporou Dual SIM již nyní pravdivý (opakuji, že nejnovější zdrojová data pro tuto AI mají pocházejí z roku 2021), nechal jsem vygenerovat náhradní desátý důvod. ChatGPT nakonec napsal, že je jím…

Poznali jste rozdíl? Gmail dostal díky AI další užitečnou funkci čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Lepší integrace s Google Services: Android, jako produkt Googlu, poskytuje hlubší integraci s Google službami, jako jsou Google Maps, Google Drive, Google Photos a další. Uživatelé mohou snadno synchronizovat svá zařízení s Google účtem, což jim umožňuje přístup k svým souborům a informacím na jakémkoliv zařízení.

Jak jsme vás nedávno informovali, prostředí ChatGPT nově umožňuje také sdílet přímé odkazy na jednotlivé konverzace. Pokud byste si chtěli tuto konkrétní otevřít a případně v ní pokračovat, můžete tak učinit po kliknutí na odkaz.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Tak co říkáte na uvedené důvody? Souhlasíte s ChatGPT?