Dáme 4 roky podpory! Přebíjíme na 5 let!

My přebíjíme na 7 let podpory!

Tak my taky 7 – no i když možná ne tak úplně…

Tak nějak vypadalo ještě nedávno přebíjení se výrobců ve slibované délce podpory. Není to tak dávno, kdy nebylo jasné, jestli telefon dostane vůbec další verzi systému. Telefony vycházely s rok i více starým Androidem a aktualizace tři roky byly považovány za skvělé.

Později začal Google slibovat delší a hlavně rychlou podporu a brzy na to se přidal i Samsung, který v některých aktualizacích dokonce předbíhá i Google. Samozřejmě se bavíme o bezpečnostních aktualizacích, v nové verzi celého Androidu má Google náskok už z principu.

7 let podpory

Posledním velkým prohlášením byl slib sedmileté podpory od Samsungu i od Google. Lidé byli nadšení!

Sedm let aktualizací, to je skvělé, říkali. Co na tom, že někteří škarohlídi říkali, že to nebude tak růžové. Že není možné, aby sedm let starý telefon zvládal to samé, co aktuální modely. „Ne, ne, budeme mít sedmiletou podporu a bude to skvělé a nebude vlastně třeba kupovat nové telefony“.

Google

No a pak přišlo první vystřízlivění. Google zjistil, že už jeho současný model nezvládne Gemini Nano z důvodu nedostatečného výkonu. Ale přesto stále slibuje sedm let. Jen bude hned v prvním roce chybět jedna funkce. Začalo to jednou funkcí, co bude dál?

Google Gemini Nano

Samsung

Samsung slíbil sedmiletou podporu pro řadu S24. Není tedy možná úplně fér vytáhnout aktualizace řady S23 na One UI 6.1, která přinesla umělou inteligenci, ale některé funkce v ní zahrnuty nebyly. Ano, jsou to funkce spjaté s hardwarem, ale takových rozdílů může jen přibývat.

Samsung Galaxy AI

Tip: pokud vás zajímá aktuální stav podpory vašeho telefonu Samsung, přehledně najdete aktuální info přímo na stránkách výrobce.

Co bude dál

Zdá se, že velcí výrobci se nechali zlákat k velkým slibům a nyní si uvědomují, že to možná nebude tak snadné dodržet. Možná čekali, že se lidé spokojí s novým číslem ve verzi systému a přehlédnou, že telefon za aktuálním modelem ve skutečnosti stále více zaostává.

Nic proti tomu, je to přirozený běh a výrobce potřebuje, aby zákazníci byli motivovaní k neustálému nakupování novinek. Tím se zaplatí investice do vývoje. Nebýt velkých výrobců, kteří mohou investovat obrovské částky do hledání nových cest, stagnovali bychom.

Investice do nápadů

Jenže není fér tvrdit zákazníkům, že budou mít sedm let podpory celého systému, když ten systém bude ve skutečnosti čím dál víc ořezaný. Sedm let bezpečnostních aktualizací? Jasně, klidně i víc! Ale netvařte se, že děláte něco, co neděláte.

Budou mít výrobci odvahu přiznat, že slibem 7 let podpory trochu přestřelili?

Co říkáte na sliby dlouhé podpory?

Zdroj: Android Authority, Google, Samsung