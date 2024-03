Samsung slíbil, že řada S23 obdrží funkce umělé inteligence z řady S24. Ukazuje se, že věci nejsou tak růžové, jak si to idealisti malovali a máme zde seznam funkcí, které S23 nedostane. Alespoň podle leakera @UniverseIce.

U S24 můžeme mít na pozadí obrázek i v režimu AOD. Stejně jako iPhony. Co na tom, že to byla první věc, kterou jsem vypínal… Někomu se to třeba líbí a těšil se, ale marně. S23 tuto funkci neobdrží.

Tohle dává smysl, protože tato volba do S24 přibyla až potom, co lidi začali řvát, že se jim nelíbí vybledlé barvy u nové řady. U S23 vlastně není vůbec potřeba, mimo jiné proto, že S23 má jiný displej.

Super HDR má být jeden z největších upgradů, které Samsung přinesl s řadou Galaxy S24. Tato funkce zobrazuje 64x více barev, takže si všimnete plynulých videí v každém záběru. Poskytuje realističtější výsledky optimalizací barevného kontrastu na světlých a tmavých místech pomocí optimalizace algoritmu. Super HDR analyzuje pohyb objektů a vzorce šumu, takže můžete vytvářet jasnější videa.

Fotoaparát Galaxy S24 poskytuje rychlé snímání a pokročilou kvalitu obrazu. Pokročilý algoritmus fotoaparátu poskytuje úžasný fotografický zážitek a optimalizuje snímky na téměř profesionální kvalitu.

Samsung Galaxy S23 Ultra One UI 6.1 It has all the AI features and animation effects of the S24 Ultra, which is smoother.

Features that the S24 has but the S23 does not include: Full screen AOD, screen Vividness adjustment, photo super HDR, camera algorithm. pic.twitter.com/fBQfuPVGDA

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) March 23, 2024