7 let podpory k ničemu? Google Pixel 8 má možná problém!

Telefony Google Pixel jsou doslova a do písmene výkladní skříní operačního systému Android. Jsou to skvělé mobily s výborným fotoaparátem, nekompromisní podporou a za mě rovněž velmi atraktivním designem, ačkoliv ten je samozřejmě ryze subjektivní.

Podpora v délce 7 let je skvělá, v tomto směru dokáže telefonům od společnosti Google konkurovat jen pár vlajkových lodí společnosti Samsung. Vzhledem k postupně se snižující ceně modelu Google Pixel 8 se tento telefon jeví jako jasná volba. Ale už teď to má háček…

Gemini Nano won't be coming to the Pixel 8 because of "some hardware limitations" but will be coming to more high-end devices in the near future according to Terence Zhang, a Developer Relations engineer at Google, during #TheAndroidShow.

The Pixel 8 and Pixel 8 Pro have the… pic.twitter.com/vAB50jcXrb

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 7, 2024