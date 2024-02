Google Pixel 9 Pro vypadá skvěle! Která barva je nejhezčí?

Telefony řady Google Pixel 9 patří k nejočekávanějším telefonům současnosti, čekání ale bude dlouhé

Obě novinky nabídnout nejméně sedmiletou podporu, aktualizace budou chodit do roku 2031

Google Pixel 9 Pro si teď můžete prohlédnout hned ve třech barevných variantách

V letošním roce už byla představena řada špičkových mobilních telefonů a řada dalších skvělých strojů nás ještě čeká. Samsung už nám ukázal kompletní řadu S24, Xiaomi tento týden představí řadu Xiaomi 14 a globální premiéru za sebou má krásné OnePlus 12.

Pokud svou pozornost přesuneme do druhé poloviny roku 2024, největší očekávání (jako každý rok) vzbuzují nové telefony od společnosti Apple. Hned v závěsu ale budou novinky od společnosti Google, na řadu Pixel 9 si budeme muset ještě řadu měsíců počkat, úniky ale přibývají.

Na nejnovějším snímku si můžete prohlédnout Google Pixel 9 Pro ve třech barvách a za sebe říkám ano, toto je krásný a stylový mobilní telefon, na který se moc těšíme. Telefon bude poháněný procesorem Tensor G4, který surovým výkonem na nejlepší procesory současnosti výrazně ztrácí. Ale telefony od společnosti Google nikdy nebyly o maximálním výkonu, prim hraje maximální odladění, extrémně dlouhá podpora a navrch špičkový fotoaparát, který řadu let patří k těm nejlepším.

Telefon Google jsou v našich končinách pořád vnímány jako okrajové, solidní základnu fanoušků už ale mají a mohou za to vlastnosti, které jsem zmínil výše. Zapomenout nesmíme ani na vcelku rozumnou cenu, speciálně pokud se zaměříme na áčkové Pixely. Ano, jejich specifikace na první pohled neohromí, ale musím to říci ještě jednou – telefony Google nejsou o nejlepších specifikacích. Ale fungují… Google Pixel 9 a Google Pixel 9 Pro budou prvními telefony s operačním systémem Android 15 a pokud vývojáři udrží nastavené tempo, budou to opět skvělé stroje.

A vůbec mi nevadí, že se bude opět poukazovat na podobnost s telefony Apple iPhone. Ostatně z mého pohledu prakticky každý telefon s rovnými boky bude vypadat podobně jakou současné telefony od společnosti Apple. Díky designu modulu fotoaparátu ale telefony Google Pixel mají své kouzlo a nespletete si je s žádným jiným výrobcem.

Která barva Google Pixel 9 Pro je nejhezčí?

Zdroj: threads