Android 16 klepe na dveře. První beta má vyjít ještě tento měsíc

Google se rozhodl uvést operační systém Android 16 výrazně dříve, než bylo dosud zvykem. Pokud rádi experimentujete, můžete si již nyní nainstalovat vývojářskou verzi (Developer Preview). O něco méně riskantní beta verze by podle čerstvých informací mohla dorazit ještě v tomto měsíci.

Detaily prozradil samotný zaměstnanec Googlu, čehož si všimnul uznávaný dataminer AssembleDebug (upozornil na to server Android Authority). Zatímco první beta verze by měla dorazit ještě v lednu, konkrétně možná ve středu 22. 1., druhá by potenciálně mohla dorazit 19. února. U třetí beta verze si pak můžeme být jisti (pakliže se do té doby nic nezmění), že přijde 12. března.

Právě ona třetí beta verze bude klíčová, neboť s jejím příchodem dosáhne Android 16 fáze označované jako Platform Stability. Podle Googlu to znamená dokončení rozhraní API pro vývojáře a všech nastavení pro aplikace. Současně budou moct aplikace určené pro Android 16 zamířit do Obchodu Play.

O Androidu 16 jsme se díky únikům nebo signálům z vývojářské verze stihli dozvědět řadu informací. Kromě vylepšení pro multitasking nebo možného zlepšení kvality fotografií pořízených prostřednictvím aplikací sociálních sítí se dočkáme třeba nového ovládání hlasitosti, na jehož konto přistála ze strany komunity jak pozitivní, tak i negativní zpětná vazba.

