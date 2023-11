Samsung vydal One UI 6.0 pro další dva telefony

V tuto chvíli je k dispozici pouze v USA

Během několika dní by se však měla dostat i do Evropy

Tento týden vydal Samsung nadstavbu One UI 6.0 s Androidem 14 na loňské vlajkové telefony řady Galaxy S22 a nyní hlásí aktualizaci další majitelé telefonů jihokorejského výrobce. Konkrétně jde o ohebný Galaxy Z Flip 5 a vyšší střední třídu Galaxy A54.

Aktualizace je v tuto chvíli k dispozici v USA, ale pravděpodobně se jí za pár dní dočkáme i v Evropě. Kromě nového systému je součástí aplikace také bezpečnostní aktualizace z října 2023. Pokud ale jeden z těchto mobilů máte, vyzkoušejte už teď v Nastavení > Aktualizace softwaru, zda ji náhodou nemáte k dispozici už teď.

One UI 6.0 sice nepřináší žádné revoluční novinky, ale rozhodně jde o podstatnou aktualizaci s příjemnými změnami. Už druhým týdnem jej testuji na Galaxy S23 Ultra, mobil mi přijde podstatně svižnější. Na to mají jistě vliv rychlejší animace, ale celkově je lépe odladěný, méně se zasekává (ne že by bylo One UI 5 pomalé, ve skutečnosti fungovalo v kombinaci se Snapdragonem docela dobře) a aplikace se načítají trochu rychleji.

Další na řadě jsou pravděpodobně modely Z Fold5, Galaxy A34, Galaxy S21 a tablety Galaxy Tab S8/S9.

Jak se těšíte na One UI 6.0 s Androidem 14?

Zdroj: SamMobile, Samsung Community