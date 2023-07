Android 14 prý zajistí Pixelům a Samsungům satelitní SMSky

Už nějakou dobu se mluví a píše o tom, jak moc a kdy si klasické smartphony široce osvojí komunikaci přes satelit. Například iPhony nebo mobily Huawei již poskytují majitelům možnost využívat prostřednictvím družic SOS volání nebo satelitní SMS. Stále jde ale zatím jen o ojedinělé pokusy a čeká se na nějakou větší vlnu. O tu by se prý mohl postarat chystaný Android 14, který by nativně umožnil posílat a přijímat satelitní SMSky u přístrojů, které k tomu budou mít potřebný hardware. V první vlně by se mělo jednat o Pixely od Google a Samsung mobily.

Pokud je tip twitterového účtu #TeamPixel správný, nejspíš můžeme pokrok v této oblasti očekávat již letos na podzim. To totiž bude představen nejen Android 14, ale také telefony řady Pixel 8. Co se týká Samsungu, tak v jeho případě by se nejspíš tato novinka týkala série Galaxy S24, která se ukáže začátkem roku 2024.

Šéf mobilní divize Samsungu TM Roh přitom u letošního uvedení řady Galaxy S23, od které se přímá satelitní komunikace také trochu očekávala, řekl: “Až bude správné načasování, infrastruktura a technologie bude připravena, pak bychom samozřejmě pro Samsung Galaxy také aktivně zvažovali přijetí této funkce.” Bude to tedy již příští rok?

