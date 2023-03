Android 14 snad okouká od iOS jednu dost užitečnou funkci

Máte Android telefon? A jakým způsobem jste zvyklí jej odemykat? Pokud pomocí číselného PINu, pak vás možná štve, že je potřeba po jeho zadání ještě klepnou i na potvrzovací tlačítko, abyste se do systému dostali. Není to úplně nekomfortní, ale přece jen to jde dělat i líp, což dokazuje konkurenční iOS. Právě od něj by se mohl inspirovat Android 14 a konečně zavést odemykání PINem, které se provede hned po zadání poslední číslice.

Ačkoli má tuto funkci například Samsung ve svém prostředí One UI, většina Android telefonů se stále potýká s nutností zadaný PIN i potvrzovat. To by měl právě Android 14 změnit. Naznačuje to jeho Developer Preview 2. Zdá se, že Google připravuje tento zjednodušený princi odemykání mobilu v případě, kdy má uživatel minimálně šestimístný PIN. Příchod tohoto automatického potvrzení zadané číselné kombinace není zatím zaručený, ale asi nic nebrání jeho zavedení. Rozhodně by šlo o příjemné zlepšení.

Zdroj: pharena