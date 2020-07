Jak rozumně řešit odemykání Android telefonu? (přehled pro začátečníky)

Sken obličeje

Jde v podstatě o nejnovější formát, který také spadá do kategorie biometriky. Jako nejmladší ze všech způsobů je pochopitelně nejvíc “cool”, ale současně jej stále není možné považovat za úplně spolehlivý. Výrobci i vývojáři stále čelí pokusům o prolomení a čas od času nějaký vyjde. Z toho důvodu je odemykání Android telefonu obličejem podmíněno i nastavením PINu. To vlastně platí i o odemykání otiskem. Čas od času si chce telefon ověřit, že je vše v pořádku.

Odemykání Android telefonu se Smart Lock

Systém Smart Lock je několik let starý nápad Googlu, který má usnadňovat právě odemykání přístrojů. Funguje i pro počítače nebo správu hesel, ale my se věnujme Androidu. Toto prostředí dokáže doporučovat a nastavovat podmínky, ve kterých je mobil odemykán či udržován odemčený. A to na základě předpokladu, že tyto podmínky představují bezpečné prostředí, ve kterém lze telefon bez obav odemknout. Smart Lock nabízí například odemykání v blízkosti spárovaných a ověřených Bluetooth či NFC zařízení. Pokud toto právo udělíte třeba hodinkám, které máte na ruce, telefon si jich všimne a už po vás bude chtít jen přejetí prstem.

Se Smart Lock mobil umí poznat i nošení a kontakt s vaším tělem. Dokonce zvládne identifikovat i vaši chůzi. Pokud má v těchto situacích jistotu, že je v rukou majitele, odemkne se. Třetí nejvyužívanější metodou je u Smart Lock odemykání na důvěryhodném místě. Typicky může jít o domov či kancelář. Zmíněné prvky Smart Lock odemykání můžeme dle bezpečnosti seřadit sestupně asi takto: důvěryhodné zařízení > důvěryhodné místo > kontakt s tělem. Někteří výrobci poskytují v rámci nadstavby Androidu i vlastní řešení odemykání. Třeba ve formě vestavěných aplikací. Je skrze ně možné ukládat způsoby odemykání a jiné identifikátory, což se dá později použít, když některý z přístupu zapomenete. Nebo třeba chcete mobil vyhledat či odemknout na dálku. Do sféry bezpečnostních aplikací ale zabrušovat nebudeme, to by bylo na delší povídání a recenzování. Možná příště.

Jaké odemykání máte nastaveno u vašeho Android telefonu?