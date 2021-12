Spolu s telefony Google Pixel 6 americká firma konečně vypustila ostrou verzi operačního systému Android 12, který se časem dostane na větší počet zařízení a některé značky, jako například Samsung mají své vlajkové lodě na nejnovějším systému už nyní. My jsme měli možnost jej vyzkoušet právě v nových Pixelech, které jsme používali přibližně dva měsíce jako naše hlavní telefony a v tomto článku se podíváme na ty největší změny a novinky.

Obsah článku

Poznámka redakce Android 12 jsme testovali na telefonech řady Google Pixel 6. Pokud tedy máte telefon třeba od Xiaomi nebo Samsungu, můžete mít některé funkce, které Pixelovská nadstavba nemá. U některých funkcí je to naopak tak, že si je Google schoval pouze pro své telefony.

Největší designová změna za posledních několik let

Asi se všichni shodneme na tom, že Android 12 přináší hlavně designové změny. Google na letošní konferenci I/O představil nový designový jazyk zvaný Material You, který se (jak už je z názvu patrné) vám dokáže přizpůsobit. Vychází z něj funkce zvaná Dynamic Color, která dokáže zbarvit celý systém do barev vaší aktuálně nastavené tapety. Konkrétně jde o systémové ikony, notifikační lištu nebo třeba klávesnici. Možná si řeknete, že jde jen o drobnost, ovšem po pár dnech používání jsme si na tento design zvykli takovým způsobem, že recenzovat telefony s Androidem 11 pro nás rázem nebylo nic jednoduchého. Podobnou funkci má ve své nadstavbě One UI 4 i Samsung.

Velkých změn se dočkaly také některé widgety, které jsou podle nás mnohem hezčí (konkrétně se nám zamlouvají Hodiny, Počasí a Kalendář) a korespondují se zbytkem systému, stejně tak jako různé posuvníky a tlačítka, které jsou větší. Na to jsme si nějakou dobu museli zvykat, ale nakonec je to dle nás změna k lepšímu. V Androidu 12 se nachází také celá řada nových animací, systém působí zase o něco plynuleji a rychleji.

Některé kroky, které se Google rozhodl v novém systému učinit jsou pro nás ale těžko pochopitelné, jako například vypnutí/zapnutí Wi-Fi/mobilních dat v oznamovacím centru. Normálně byste stáhli lištu, klepli na ikonku a funkci vypnuli/zapnuli, že? V Androidu 12 však musíte nejprve klepnout na tlačítko Internet. Nejde sice o nic hrozného, ale jde o zbytečnou změnu k horšímu. Snad si z Googlu nebudou brát ve všem příklad i ostatní výrobci. Stejně tak nechápeme, proč Google odebral možnost měnit tvary a písma u ikon. Prostě si myslí, že takhle je to správně a basta.



One UI 4 s Androidem 12 míří do dalších prémiových Samsung mobilů čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Nové funkce

Kromě designu Google přidal do systému Android 12 také několik nových funkcí. Některé z nich naplno využijete pouze v angličtině, ale překvapilo nás, že třeba funkce Živý překlad funguje obstojně i v češtině. Je však možné, že si tuto funkci Google nechá čistě pro sebe a Samsung, Xiaomi a ostatní budou muset přijít s vlastním řešením. Google Asistent zvládá v Androidu 12 náročnější úkoly a je chytřejší. V aplikaci Diktafon funguje věcička zvaná Živý přepis, která (včetně interpunkce) zvládá přepisovat poznámky do telefonu, což jsme vyzkoušeli a funguje to velmi dobře a přesně. Opět se bavíme pouze o Pixelech.



Soukromí na prvním místě

Vylepšení se dočkalo také zabezpečení a soukromí. Android 12 vás upozorní na to, které aplikace používají mikrofon, fotoaparát nebo vaši polohu a to tak, že se vám v pravém horním rohu objeví zbarvená tečka, což značí, že je některá z těchto věcí aktuálně používána. Pokud na ní klepnete, dozvíte se o tom, která aplikace co využívá. Podobné řešení přinesl také Apple do svého iOS. Pokud byste se chtěli cítit maximálně bezpečně a soukromě, můžete v Androidu 12 také ručně vypnout nebo zapnout fotoaparát či mikrofon.

Pokud v telefonu máte velké množství aplikací, po nějaké době vás systém upozorní na to, které nepoužíváte a současně mají přístup třeba k vaší poloze a automaticky oprávnění nepoužívaným aplikacím sebere. Zkrátka na soukromí je zde kladen velký důraz a Google se snaží tak trochu po vzoru Applu přesvědčit uživatele, že systém dělá všechno proto, aby chránil vaše soukromí a data.

Líbí se nám také nové univerzální vyhledávání, které jsme měli rádi u iOS. Stačí přejet do nabídky se šuplíkem aplikací a začít cokoliv vyhledávat, ať už chcete vyhledat položku v nastavení, kontakt nebo konkrétní aplikaci. Je to velice praktické a rychlé, zejména pokud máte v telefonu velké množství nejrůznějších dat. Stejně tak potěší nová funkce rolovacích screenshotů, kterou má většina ostatních výrobců už několik měsíců.



Je Android 12 změnou k lepšímu?

Pokud bychom měli odpovědět jedním slovem, zní naše odpověď ANO. Většina funkcí a novinek, které Google udělal jsou příjemné, až na pár výjimek. Nejde o žádnou revoluci, ale rozhodně jde o jeden z největších updatů posledních let. Pokud bychom měli porovnat třeba rozdíly mezi Androidem 10 a Androidem 11, tak zde jsou změny mnohem markantnější. Otázkou zůstává, jak si s novým systémem poradí ostatní výrobci jako Xiaomi, OnePlus, realme nebo Samsung, který má v době psaní článku aktualizovaný pouze Galaxy S21, kde One UI 4 vypadá zajímavě, ale ještě jsme jej neměli možnost testovat.

Samsung Galaxy S21 Ultra OFFICIAL Android 12 One UI 4.0 Full Review!

Klíčové bude, kolik věcí si od Googlu vezmou a jak dobře je dokáží do svých nadstaveb implementovat, pokud možno s co nejmenším počtem bugů. Není to však jen o výrobcích, ale také vývojářích. Kolik z nich nabídne nové Material You widgety pro své aplikace? To je zatím otázka, na kterou nedokážeme odpovědět.

Muži přišel Pixel 6 v poškozené krabičce. Přesto mohl začít slavit čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Které telefony dostanou update na Android 12?

Pokud se chcete dozvědět, zda dostane Android 12 i váš telefon, mrkněte na naše seznamy s telefony Samsung, Huawei nebo Xiaomi.

Jaký máte názor na Android 12?