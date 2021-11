Android 12 aktualizace pro Google Pixel telefony vyšla ani ne před měsícem a Samsung již na první zařízení vydal stejnou aktualizaci obohacenou o nadstavbu One UI 4. Taková rychlost aktualizace je u výrobců třetích stran, kdo by si například pár let zpátky pomyslel, že se Samsung bude v rychlosti aktualizací držet Googlu. Během posledních několika týdnů jsme mohli vídat řadu betaverzí Androidu 12 a One UI 4 pro současné vlajkové telefony Galaxy S21. Na majitele těchto telefonů už zároveň čeká i stabilní verze, která byla včera oficiálně vydána a postupně bude nabídnuta ve všech regionech. Jak už je ale zvykem, na některé regiony se může dostat i s několika týdenním zpožděním. A jak jsou na tom další Samsung telefony a tablety?

Android 12 aktualizace vyjde na desítky Samsung zařízení

Vlajková řada Galaxy S21 obdržela celkově čtyři různé betaverze. Starší modely jako řada Galaxy S20 a Galaxy Note 20 se do beta programu teprve zapojily nedávno. Podobně je to i u skládacích telefonů Galaxy Z Fold 3 a Galaxy Z Flip 3. Dá se tak předpokládat, že právě tyto telefony budou další na řadě. Samsung dokonce na krátkou chvíli v aplikaci Samsung Members zveřejnil seznam většiny zařízení, která mají obdržet Android 12. Doplněny byly i o datum vydání. Tento seznam byl určen pro korejský region, avšak nedlouho po vydání Samsung příspěvek smazal. Pravděpodobně tak ještě projde mírnými úpravami.

Další informace o vydání Androidu 12 a aktualizace pochází z brazilského komunitního fóra Samsung, které už tradičně zveřejňuje informace o aktualizacích téměř vždy jako první. Kromě toho byly zveřejněny informace pro Blízký východ. Z těchto tří regionů se tak dá velice dobře odhadnout, kdy se dostane na váš Samsung telefon nebo tablet a v jaké vlně aktualizací budete. Hotovo by měla korejská společnost mít v červenci 2022.

Konkrétně můžeme vidět, že starší vlajkové modely Samsung by Android 12 měly obdržet nejpozději v březnu 2022. Následovat bude oblíbená střední třída, kde se nachází například Samsung Galaxy M51 anebo Samsung Galaxy A52. Tablety jsou již obecně oproti telefonům opožděné. Majitelé Galaxy Tab S7 si budou muset například počkat až do února 2022. Všechny tři seznamy z různých regionů můžete vidět výše v seznamech od Twitter uživatele s přezdívkou @FrontTron, který o aktualizacích informoval.

Toto jsou prý ceny mobilů řady Samsung Galaxy S22 čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Těšíte se na Android 12 a One UI 4?

Zdroje: xda-developers.com, @frontron, news.samsung.com