Chcete už zkusit Android 12 beta? S těmito mobily můžete

Aktuální vývoj nového systému Android 12 je ve finální testovací fázi. Ve světě už je veřejně dostupné čtvrté beta vydání, po kterém už by mělo bez dalších větších odkladů následovat ostré spuštění. Zatímco první fáze testování byly opět exkluzivně zpřístupněny majitelům Pixel telefonů, současnou verzi už mohou díky zapojení do beta programu oficiálně “rozběhnout” i mobily jiných značek. Pokud po co nejrychlejším testování dvanáctého Androida toužíte, mrkněte do seznamu, zda jeden z těchto telefonů máte.

Pro tyto mobily je už dostupný Android 12 beta

Většina výrobců má pro své telefony obecný testovací program, ve kterém se mohou časem na webech objevit i aktualizace pro jiné modely. Doporučujeme tedy stránky firem sledovat. Do Android beta programu patří také Nokia a dvanáctou verzi by měl testovat model X20. Dočká se jej prý ale až někdy později v letošním roce. Samsung v tomto programu tradičně není a majitelé Galaxy mobilů musejí čekat na update skrze One UI.

Kdy očekáváte Android 12 pro váš mobil?

Zdroj: acentral