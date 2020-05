Americká vláda chce přesunout výrobu čipů do USA

Vypadá to na další kolo “studené technologické války”. Právě probíhají rozhovory vlády USA s technologickými společnostmi, které se zabývají výrobou čipů. Americká vláda totiž chce přesunout jejich výrobu do USA. V neděli o tom informovali zástupci dvou technologických firem, které se výrobou mikroelektroniky zabývají.

Intel právě vede diskusi s Ministerstvem obrany Spojených států Amerických o zlepšení v oblasti domácích zdrojů mikroelektroniky a s ní spojených technologií. Toto prohlášení poskytl tisku William Moss, mluvčí firmy Intel. Dále dodává, že Intel je v dobré pozici, aby mohl americké vládě poskytnout dodávky široké škály bezpečné americké mikroelektroniky. Generální ředitel Intelu Bob Swan v březnu tohoto roku poslal americké vládě dopis, ve kterém vyjádřil ochotu společnosti vybudovat novou továrnu na čipy ve spolupráci s Pentagonem.

Podobné rozhovory probíhají i mezi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) a Ministerstvem obchodu Spojených států Amerických. Ty by se měly týkat výstavby továrny na výrobu čipů v USA. Tato firma sice uvažuje o lokalitě pro nový výrobní závod, ale o jeho umístění se zatím nerozhodla. Spojené státy americké jsou ale podle vyjádření mluvčí TSMC Niny Kao na seznamu. To, že o to usiluje americká vláda není jedinou motivací této společnosti. Dalším důvodem, proč přesunout výrobu do USA je to, že zde sídlí jeden z největších zákazníků TSMC – Apple.

Americká vláda chce přesunout výrobu elektroniky do USA v době zvýšeného diplomatického napětí mezi USA a Čínou. Toto napětí vzniklo poté, co na sebe obě strany začaly vzájemně házet zodpovědnost za pandemii onemocnění COVID 19. Toto napětí však existovalo v obchodních vztazích už několik let předtím. Asi nejznámější bitvou této “studené technologické války” je nařízení prezidenta Trumpu o zákazu dodávek amerických technologií pro firmu Huawei. Vláda USA totiž tuto firmu obvinila ze špionáže a krádeží duševního vlastnictví. Čínský gigant na to pak reagoval usilovným vývojem svých vlastních technologií.

Zdroj: Reuters.com