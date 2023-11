Testování robotů probíhá ve městě Sumner ve Washingonu

Dvounohý robot zvládne pracovat až 16 hodin denně

Digit je budoucností pro automatizaci rutinních úkolů a uvolnění času pracovníkům

S příchodem každé nové technologie se svět začne obávat, že přijdou o spousty pracovních míst. Toho se začínají bát i zaměstnanci společnosti Amazon. Společnost nedávno zveřejnila informaci, že začíná testovat dvounohého robota ve Washingtonu. Robot je zatím ve velmi rané fázi vývoje, takže potrvá nějakou dobu, než bude nasazen na do plného provozu.

Digit jako superhrdina skladů Amazonu

Amazon nasadil řadu humanoidních robotů s názvem Digit v americkém skladu jako součást testování, podle BBC by měli pomáhat zaměstnancům. Digit je takový chytrý robot na dvou nohách, umí chytit a zvednout různé předměty. Je vysoký 175 cm, váží 64 kilogramů a může pracovat až 16 hodin denně bez přestávky. Tvrdí, že zatím budou tyto mašiny pouze přesouvat prázdné bedny.

Agility Robotics je startup z Oregonu, do kterého společnost investovala. S ním teď ve svých skladech zkouší, jestli by některé nudné opakující se práce nemohl dělat místo lidí. Experimentuje se začleněním asistenta do svých skladů s cílem automatizovat některé z více opakujících se procesů.

Z toho, co jsme mohli vidět je jasné, že společnost vidí v robotech jako je Digit budoucnost pro automatizaci rutinních úkolů a uvolnění času svých pracovníků. Vypadá to, že je zatím v počáteční fázi testování a že jeho úplné nasazení na provozních podlahách skladů bude trvat nějakou dobu. Rozhodně se ale nemáme čeho bát, přeci jen roboti jsou nejen ve fabrikách již řadu let.

Myslíte, že mají tito roboti potenciál?

