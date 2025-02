Využíváte Alexu od Amazonu? Můžete se těšit na obří vylepšení, ale asi nebude zadarmo

Reklama

Hlasoví asistenti jsou nedílnou součástí chytrých domácností a usnadňují nám jejich ovládání. Někdo upřednostňuje Asistenta Google, jiní si oblíbili Apple Home a Siri. A další dávají přednost asistentce Alexa, která spadá pod Amazon. Ta je na velmi vysoké úrovni, ale i když se vám může zdát hodně chytrá, tak až tolik inteligence zatím nepobrala. Ta pravá umělá inteligence jí totiž stále ještě schází.

Amazon přitom už v roce 2023 naznačoval, že Alexa brzy „zchytří“ a nabídne díky tomu mnoho nových funkcí i uživatelsky přívětivější konverzace. Nejméně od té doby na tom také urputně pracuje. A podle posledních zpráv se zdá, že na konci února by nám měl své plány a novinky představit.

Očekávaná konference Amazonu

Už 26. února se odehraje pravidelná konference Amazonu, na které představuje vždy ty nejžhavější novinky. Standardně se přitom tato akce koná vždy na podzim, ale loni byla odložena. Spekuluje se, že za tím byly právě určité problémy s Alexou, která podle zjištění The Washington Post velmi často nenabízela správné nebo přesné odpovědi na dotazy uživatelů. Což je poněkud nepříjemné.

Už záhy bychom se snad ale měli dozvědět, co nového se Alexa naučila a jak dokáže vylepšit chytrou domácnost. Špitá se, že díky umělé inteligenci by měla být obdařena schopností navázat s uživateli konverzaci, objednat jídlo nebo zavolat autodopravu. Asi nejzajímavější je informace, že by mohla získat i vlastní osobnost.

Kdy by vylepšená verze mohla dorazit do našich domácností, ale zatím není známo. Nebude to prý asi dřív než 31. března. Stejně jako není jisté, jestli tohle všechno bude zadarmo nebo si za AI funkce budete muset něco připlatit formou předplatného.

Zdroj: The Verge, The Washington Post, Freepik