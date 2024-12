Lumos! Xiaomi v Česku prodává novou lampičku, dá se ovládat hlasem i dotykem

Xiaomi LED Desk Lamp 2 přichází do Česka s cenou 1 199 Kč

Podporuje integraci do systémů Google Home a Amazon Alexa

Lze ji ovládat hlasem i dotykově, podporuje změnu jasu a teploty

Xiaomi je nejen výrobcem extra populárních smartphonů. Z čínského technologického kolosu se postupně stal i výrobce uznávaných produktů chytré domácnosti, svůj katalog přitom neustále rozšiřuje o nové kousky. Na český trh nyní vyslal inteligentní stolní lampičku, kterou můžete ovládat hlasem a dotykem.

Xiaomi LED Desk Lamp 2 dostala oficiální cenu 1 199 Kč a již nyní si ji lze pořídit v autorizovaném obchodě mistore.cz. S podporou Google Home a Amazon Alexa ji lze integrovat do systému chytré domácnosti a mimo to díky tomu zvládne komunikovat s příslušnými hlasovými asistenty. Lumos jako ve filmu Harry Potter sice úplně použít nelze, ale příkaz „OK Google, turn on the lamp“ je určitě lepší než nic.

Ovládání usnadňuje posuvník a funkční tlačítko. Dotykem je tudíž možné měnit teplotu světla či jas anebo spouštět režimy pro čtení a soustředění. Pro aktivaci odloženého vypnutí lampičky stačí dlouze stisknout tlačítko po dobu 2 sekund.

Xiaomi LED Desk Lamp 2 disponuje 112 LED indikátory, jež minimalizují oslnění a zajišťují tak lepší viditelnost. S certifikací RG0 | Ra95 pak zařízení slibuje vysoký index podání barev. Teplotní rozsah se pohybuje od 2 700 do 5 100 K.

Specifikace:

Vstup lampy: 12V ⎓ 1.0A

Jmenovitý výkon: 10 W (112 X 0,2 W / LED Module)

Provozní teplota: 0 ~ 40 ℃

Provozní vlhkost: 0 – 85 % RH

Jmenovitý vstup: 200–240 V ~ 50/60 Hz

Index podání barev: 0.5 A Ra95 při 3 900 K a 5 100 K

Pořídili byste si chytrou lampičku od Xiaomi?