Alza zlevnila svou MagSafe powerbanku. Je tenká a má solidní hodnocení Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Qi2 Ultra Slim 5000mAh je tenká MagSafe powerbanka s certifikací Qi2 S kódem ALZADNY30 stojí 903 Kč místo 1 290 Kč (sleva 387 Kč) S tloušťkou 9 mm a hmotností 130 g je ideální na cesty Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.2.2026 06:00 Žádné komentáře 0 MagSafe powerbanky s certifikací Qi2 a rychlým 15W nabíjením obvykle startují nad tisícovku. AlzaPower Qi2 Ultra Slim ale aktuálně pořídíte za 903 Kč se slevovým kódem ALZADNY30, což je o 30 % méně než běžná cena. Pokud si chcete ověřit aktuální dostupnost (u podobných akcí se to rychle mění), najdete vše přímo v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte iPhone 12 nebo novější a chcete záložní zdroj energie, který přilepíte na záda telefonu bez kabelů.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete nabít iPhone s větší baterií vícekrát nebo plánujete používat powerbanku v horkém prostředí.💡 Za 903 Kč dostanete certifikovanou Qi2 powerbanku s MagSafe kompatibilitou, USB-C výstupem a kabelem v balení. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tahle powerbanka zajímavá Tahle powerbanka od AlzaPower cílí na majitele iPhonů, kteří chtějí elegantní záložní zdroj energie bez kabelů. Stačí ji magneticky přichytit na záda telefonu a nabíjení začne automaticky. S tloušťkou pouhých 9 mm a hmotností 130 g prakticky nepřekáží při běžném používání – telefon můžete držet v ruce, psát zprávy nebo brouzdat po internetu. Nabíjení: bezdrátově i kabelem Powerbanka má certifikaci Qi2, což je nástupce staršího standardu Qi s vyšší efektivitou a přesností zarovnání. Bezdrátové nabíjení dosahuje výkonu až 15 W, což odpovídá maximu, které podporují iPhony. Silné magnety specifikace N52 zajišťují pevné uchycení a správné zarovnání – powerbanka drží i přes tenčí MagSafe kryt (maximální vzdálenost pro nabíjení je 4 mm). K dispozici je i USB-C port s výkonem až 20 W a podporou rychlonabíjecích standardů Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP a Apple 2.4A. Můžete tak nabíjet dvě zařízení současně – jedno bezdrátově a druhé kabelem – ale výkon se v tom případě rozdělí na 5 + 5 W. Samotná powerbanka se nabije za přibližně 1,5 hodiny (při použití 20W nabíječky). KOUPIT POWERBANKU V AKCI Praktická stránka: kompatibilita, bezpečnost, v balení Powerbanka funguje se všemi iPhony s MagSafe (12 a novější) a Android telefony s podporou Qi2 nebo magnetickým kroužkem. Qi2 se stává globálním standardem, takže kompatibilita by měla být zajištěna i do budoucna. O stavu nabití informuje LED indikace na boku zařízení. O bezpečnost se stará ochrana 4safe proti přepětí, přetížení, přehřátí a zkratu. V balení najdete USB-C kabel (30 cm) pro nabíjení powerbanky i připojení zařízení. Powerbanka je k dispozici ve třech barevných variantách: tmavě modrá, bílá a růžová. Důležité upozornění: powerbanka nepodporuje Low Power Mode, takže není vhodná pro nabíjení chytrých hodinek nebo sluchátek s nízkým odběrem. Na to je potřeba jiný typ powerbanky. Co říkají uživatelé Na Alze má powerbanka hodnocení 4,4 z 5 (119 hodnocení) a 82 % zákazníků ji doporučuje. Prodalo se už přes 2 000 kusů s reklamovaností 1,04 %. Uživatelé nejčastěji chválí kompaktní rozměry, sílu magnetů a kvalitní zpracování. Jedna recenzentka píše, že je „extrémně tenká a lehká, takže ji nosí v kabelce bez problémů“ a že magnetické uchycení je „super“. PODÍVAT SE NA RECENZE Kritické hlasy se shodují na dvou věcech. První je zahřívání při bezdrátovém nabíjení – to je u bezdrátového přenosu energie fyzikálně nevyhnutelné, ale někteří uživatelé uvádějí, že v horkém počasí se telefon přehřeje a nabíjení se pozastaví. Druhá výtka se týká reálné kapacity. Nominální kapacita 5 000 mAh neznamená, že tolik energie dostanete do telefonu – při bezdrátovém přenosu vznikají ztráty. Uživatelé reportují, že iPhone 15 Pro Max (s baterií 4 400 mAh) nabije powerbanka zhruba na 50 %, menší iPhone 13 mini zvládne dobít kompletně. Jde tedy spíše o „nouzovku“ na prodloužení výdrže než o zdroj pro vícenásobné nabíjení. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale MagSafe příslušenství ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné powerbanky a nabíječky. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud máte iPhone s MagSafe a hledáte elegantní záložní zdroj energie, který přilepíte na záda telefonu a nemusíte řešit kabely, tahle sleva je rozhodně zajímavá. Za 903 Kč dostanete certifikovanou Qi2 powerbanku s kvalitním zpracováním a silnými magnety. Naopak pokud potřebujete nabít iPhone s větší baterií vícekrát za den nebo plánujete používat powerbanku v horkém prostředí (léto, auto na slunci), počítejte s omezeními bezdrátového nabíjení. Hledáte jinou powerbanku nebo příslušenství? Nedávno jsme psali o těchto akcích 👇 Powerbanka se 100 W za 909 Kč. Alza zlevnila svůj 20 000 mAh model na minimum Tip: Praktická stolní lampička s bezdrátovou nabíječkou zlevnila o skoro čtyři stovky Powerbanka Vention má 27 000 mAh, 200W výkon a skvělý displej, teď zlevnila o několik stovek Tenoučká magnetická powerbanka hezky zlevnila. Při kapacitě 5 000 mAh má jen 8,9 mm VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY30 Používáte MagSafe powerbanku, nebo dáváte přednost klasickému nabíjení kabelem? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Bezdrátové nabíjení powerbanka Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024