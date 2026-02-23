TOPlist

Alza zlevnila svou MagSafe powerbanku. Je tenká a má solidní hodnocení

  • AlzaPower Qi2 Ultra Slim 5000mAh je tenká MagSafe powerbanka s certifikací Qi2
  • S kódem ALZADNY30 stojí 903 Kč místo 1 290 Kč (sleva 387 Kč)
  • S tloušťkou 9 mm a hmotností 130 g je ideální na cesty

Adam Kurfürst
23.2.2026 06:00
AlzaPower Qi2 Ultra Slim 5000mAh Compatible with MagSafe PD 20W na iphonu

MagSafe powerbanky s certifikací Qi2 a rychlým 15W nabíjením obvykle startují nad tisícovku. AlzaPower Qi2 Ultra Slim ale aktuálně pořídíte za 903 Kč se slevovým kódem ALZADNY30, což je o 30 % méně než běžná cena. Pokud si chcete ověřit aktuální dostupnost (u podobných akcí se to rychle mění), najdete vše přímo v detailu produktu na Alze.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud máte iPhone 12 nebo novější a chcete záložní zdroj energie, který přilepíte na záda telefonu bez kabelů.
⚠️ Zvažte, pokud potřebujete nabít iPhone s větší baterií vícekrát nebo plánujete používat powerbanku v horkém prostředí.
💡 Za 903 Kč dostanete certifikovanou Qi2 powerbanku s MagSafe kompatibilitou, USB-C výstupem a kabelem v balení.

Proč je tahle powerbanka zajímavá

Tahle powerbanka od AlzaPower cílí na majitele iPhonů, kteří chtějí elegantní záložní zdroj energie bez kabelů. Stačí ji magneticky přichytit na záda telefonu a nabíjení začne automaticky. S tloušťkou pouhých 9 mm a hmotností 130 g prakticky nepřekáží při běžném používání – telefon můžete držet v ruce, psát zprávy nebo brouzdat po internetu.

Nabíjení: bezdrátově i kabelem

Powerbanka má certifikaci Qi2, což je nástupce staršího standardu Qi s vyšší efektivitou a přesností zarovnání. Bezdrátové nabíjení dosahuje výkonu až 15 W, což odpovídá maximu, které podporují iPhony. Silné magnety specifikace N52 zajišťují pevné uchycení a správné zarovnání – powerbanka drží i přes tenčí MagSafe kryt (maximální vzdálenost pro nabíjení je 4 mm).

AlzaPower Qi2 Ultra Slim 5000mAh Compatible with MagSafe PD 20W tmave modra render

K dispozici je i USB-C port s výkonem až 20 W a podporou rychlonabíjecích standardů Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP a Apple 2.4A. Můžete tak nabíjet dvě zařízení současně – jedno bezdrátově a druhé kabelem – ale výkon se v tom případě rozdělí na 5 + 5 W. Samotná powerbanka se nabije za přibližně 1,5 hodiny (při použití 20W nabíječky).

Praktická stránka: kompatibilita, bezpečnost, v balení

Powerbanka funguje se všemi iPhony s MagSafe (12 a novější) a Android telefony s podporou Qi2 nebo magnetickým kroužkem. Qi2 se stává globálním standardem, takže kompatibilita by měla být zajištěna i do budoucna. O stavu nabití informuje LED indikace na boku zařízení.

O bezpečnost se stará ochrana 4safe proti přepětí, přetížení, přehřátí a zkratu. V balení najdete USB-C kabel (30 cm) pro nabíjení powerbanky i připojení zařízení. Powerbanka je k dispozici ve třech barevných variantách: tmavě modrá, bílá a růžová.

Důležité upozornění: powerbanka nepodporuje Low Power Mode, takže není vhodná pro nabíjení chytrých hodinek nebo sluchátek s nízkým odběrem. Na to je potřeba jiný typ powerbanky.

Co říkají uživatelé

Na Alze má powerbanka hodnocení 4,4 z 5 (119 hodnocení) a 82 % zákazníků ji doporučuje. Prodalo se už přes 2 000 kusů s reklamovaností 1,04 %. Uživatelé nejčastěji chválí kompaktní rozměry, sílu magnetů a kvalitní zpracování. Jedna recenzentka píše, že je „extrémně tenká a lehká, takže ji nosí v kabelce bez problémů“ a že magnetické uchycení je „super“.

Kritické hlasy se shodují na dvou věcech. První je zahřívání při bezdrátovém nabíjení – to je u bezdrátového přenosu energie fyzikálně nevyhnutelné, ale někteří uživatelé uvádějí, že v horkém počasí se telefon přehřeje a nabíjení se pozastaví.

AlzaPower Qi2 Ultra Slim 5000mAh Compatible with MagSafe PD 20W barevne varianty

Druhá výtka se týká reálné kapacity. Nominální kapacita 5 000 mAh neznamená, že tolik energie dostanete do telefonu – při bezdrátovém přenosu vznikají ztráty. Uživatelé reportují, že iPhone 15 Pro Max (s baterií 4 400 mAh) nabije powerbanka zhruba na 50 %, menší iPhone 13 mini zvládne dobít kompletně. Jde tedy spíše o „nouzovku“ na prodloužení výdrže než o zdroj pro vícenásobné nabíjení.

Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale MagSafe příslušenství ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné powerbanky a nabíječky.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Pokud máte iPhone s MagSafe a hledáte elegantní záložní zdroj energie, který přilepíte na záda telefonu a nemusíte řešit kabely, tahle sleva je rozhodně zajímavá. Za 903 Kč dostanete certifikovanou Qi2 powerbanku s kvalitním zpracováním a silnými magnety. Naopak pokud potřebujete nabít iPhone s větší baterií vícekrát za den nebo plánujete používat powerbanku v horkém prostředí (léto, auto na slunci), počítejte s omezeními bezdrátového nabíjení.

Hledáte jinou powerbanku nebo příslušenství? Nedávno jsme psali o těchto akcích 👇

Používáte MagSafe powerbanku, nebo dáváte přednost klasickému nabíjení kabelem?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
