Tip: Praktická stolní lampička s bezdrátovou nabíječkou zlevnila o skoro čtyři stovky

IMMAX KINGFISHER Qi je LED stolní lampička s bezdrátovým nabíjením Qi, USB portem a displejem zobrazujícím čas, datum i teplotu S kódem ALZADNY30 stojí 903 Kč místo 1 290 Kč (sleva 387 Kč, tedy 30 %) Na Alze má hodnocení 4,6 z 5 od 340 zákazníků, prodalo se přes 2 000 kusů a 91 % kupujících ji doporučuje Publikováno: 20.2.2026 06:00 Máme tip na praktickou stolní lampičku, která toho umí víc než jen svítit. IMMAX KINGFISHER Qi kombinuje LED osvětlení, bezdrátovou nabíječku telefonu a displej s hodinami – a nyní ji na Alze seženete za 903 Kč se slevovým kódem ALZADNY30. To je 30% sleva oproti běžné ceně 1 290 Kč. Lampička je na trhu několik let, za tu dobu se prodalo přes 2 000 kusů a stala se jedním z nejprodávanějších modelů ve své kategorii. Pokud chcete ověřit aktuální dostupnost, najdete vše přímo v detailu produktu. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete na stůl jednu věc, která svítí, nabíjí telefon a ukazuje čas – místo tří samostatných zařízení.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete naprosto přesné hodiny nebo bezchybné bezdrátové nabíjení s každým typem obalu na telefonu.💡 Za 903 Kč dostanete lampičku s Qi nabíjením, USB portem, nastavitelnou barvou i intenzitou světla a displejem – za srovnatelnou cenu konkurence nabídne jen samotné svícení. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tahle lampička zajímavá? IMMAX KINGFISHER Qi není jen lampička – je to kombinace stolního osvětlení, bezdrátové nabíječky a budíku s teploměrem v jednom kompaktním těle. V praxi to znamená méně kabelů na stole a víc volného místa. Stačí položit telefon s podporou Qi na základnu a nabíjení se spustí automaticky výkonem 10W. Pro zařízení bez bezdrátového nabíjení je vzadu k dispozici USB-A port (5V / 2,1A). Světlo, které si přizpůsobíte Lampička má 36 LED diod s příkonem 8,5W a svítivostí 400 lumenů. Klíčové je, že si můžete zvolit teplotu světla v rozmezí 2 700–5 500 K – tedy od teplé bílé na relaxaci po studenou bílou na soustředěnou práci. K tomu je k dispozici plynulé stmívání intenzity, takže ji využijete jako plnohodnotné pracovní osvětlení i jako jemný noční podtón. Vše se ovládá dotykovými tlačítky na základně. Na základně najdete i velký displej zobrazující aktuální čas, datum a teplotu v místnosti. Podsvícení displeje lze ztlumit nebo kompletně vypnout, aby vás v noci nerušilo. Součástí je i integrovaný budík. Naklápěcí rameno umožňuje nastavit úhel svícení a minimální výška lampičky ve složeném stavu je 36 cm, v plném rozložení dosahuje 60 cm. KOUPIT LAMPIČKU SE SLEVOU 30 % Praktická stránka: design, rozměry, napájení Design s imitací černé kůže a prošíváním působí nadstandardně na to, v jaké cenové kategorii se lampička pohybuje. Je k dispozici i v bílé variantě. Rozměry činí 18,2 × 13,9 × 60 cm (délka × šířka × výška), hmotnost je necelý kilogram. Lampička se napájí přes 12V adaptér (součást balení), kabel má délku 150 cm. Za zmínku stojí, že rameno není otočné do stran – to je věc, kterou zmiňuje několik uživatelů a je důležité o ní vědět, pokud plánujete lampičku umístit na kraj stolu. Co říkají uživatelé? Na Alze má KINGFISHER Qi hodnocení 4,6 z 5 od 340 zákazníků, recenze napsalo 82 z nich. 91 % kupujících lampičku doporučuje a reklamovanost je nízká (2,32 %). Nejčastěji se chválí design, možnost volby barvy a intenzity světla, praktický displej s hodinami a teploměrem a celkový poměr cena/výkon. Řada uživatelů ji má na pracovním stole i na nočním stolku a uvádí, že v obou případech plní svou roli spolehlivě. Opakující se výtky se týkají hlavně dvou věcí. Za prvé, hodiny se postupně zpožďují nebo předbíhají – řádově o minutu za několik týdnů. To řeší výměna baterie zálohy, ale pro někoho to může být otravné. Za druhé, několik uživatelů hlásí problémy s bezdrátovým nabíjením: lampička se občas samovolně přepíná v režimech svícení během nabíjení, nebo se nabíjení po chvíli odpojí. Netýká se to všech kusů, ale je to věc, o které je dobré vědět. S hrubšími ochrannými obaly na telefonu může nabíjení fungovat hůře, i když některé uživatelé potvrzují kompatibilitu i přes silnější kryty. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale hledáte osvětlení nebo příslušenství ve slevě, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zvýhodněné nabídky. Verdikt: pro koho se to vyplatí? Pokud chcete na stůl nebo noční stolek jednu věc, která svítí, nabíjí telefon, ukazuje čas a funguje jako budík, IMMAX KINGFISHER Qi je za 903 Kč s kódem ALZADNY30 velmi solidní volba. Životnost LED je uváděna na 50 000 hodin, takže by vás měla provázet roky. Naopak pokud potřebujete lampičku s otočným ramenem do stran, nebo pokud je pro vás bezchybné bezdrátové nabíjení absolutní priorita, existují specializovanější (a dražší) řešení. Hledáte další praktické doplňky do domácnosti ve slevě? Nedávno jsme vás informovali o dalších akcích👇 Dobře hodnocenou meteostanici Gogen ME 3900 WiFi koupíte ve výrazné slevě. Dá se propojit s mobilem Skvělá pro rodiny: Tahle horkovzdušná fritéza má super objem a Wi-Fi, teď ji pořídíte v akci Ideální na každý stůl! 200W nabíječka Anker zlevnila na minimum, má 4x USB-C a lidé ji chválí CHCI VYUŽÍT SLEVU ALZADNY30 Máte na stole lampičku s nabíjením, nebo nabíjíte telefon zvlášť? Jaký typ stolního osvětlení preferujete? 