Dobře hodnocenou meteostanici Gogen ME 3900 WiFi koupíte ve výrazné slevě. Dá se propojit s mobilem Hlavní stránka Zprávičky Gogen ME 3900 WiFi je profesionální meteostanice s Wi-Fi připojením a barevným LCD displejem S kódem ALZADNY15 stojí 2 889 Kč místo 3 999 Kč (sleva 1 110 Kč, tedy 27 %) Po bezplatné registraci získáte záruční dobu 4 roky – na Alze se prodalo přes 2 000 kusů s hodnocením 4,7 z 5 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.2.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Meteostanice s venkovní jednotkou, srážkoměrem a anemometrem obvykle začínají výrazně výš. Gogen ME 3900 WiFi nyní na Alze pořídíte za 2 889 Kč se slevovým kódem ALZADNY15, což je o více než tisícovku méně, než činí běžná cena. Model je na trhu několik let a za tu dobu si vybudoval solidní reputaci. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete kompletní přehled o počasí u vás doma – vítr, srážky, UV záření – a zároveň možnost sledovat data na mobilu odkudkoliv.⚠️ Zvažte, pokud očekáváte plug-and-play bez čtení návodu, nebo potřebujete displej čitelný z výrazného bočního úhlu.💡 Za 2 889 Kč dostanete profesionální výbavu včetně anemometru, srážkoměru a Wi-Fi – konkurence s podobnou sadou senzorů stojí běžně dvojnásobek. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tahle meteostanice zajímavá? Gogen ME 3900 WiFi míří na lidi, kteří se nespokojí s obyčejným teploměrem za oknem. V balení najdete kompletní venkovní jednotku se srážkoměrem, anemometrem (měření rychlosti a směru větru), čidlem UV záření a intenzity slunečního svitu. To vše doplňuje vnitřní stanice s barevným LCD displejem, která zobrazuje i barometrický tlak, fáze Měsíce, datum a čas. V praxi tak máte na jednom místě vše, co potřebujete pro přehled o počasí – od pocitové teploty v zimě po UV index v létě. Co měří a jak funguje Wi-Fi? Venkovní jednotka komunikuje s hlavní stanicí na frekvenci 868 MHz s dosahem až 100 metrů. Uživatelé potvrzují, že signál spolehlivě prochází i přes několik stěn. Dešťový senzor přepočítává srážky v mm za hodinu i za 24 hodin, anemometr měří rychlost větru v m/s a zobrazuje jeho směr. K dispozici je i animovaná předpověď počasí přímo na displeji, i když ta – jak uživatelé upozorňují – nemusí vždy přesně odpovídat realitě. Klíčovou přidanou hodnotou je Wi-Fi připojení. Díky němu se naměřená data odesílají do aplikace Ecowitt (případně Weather Underground nebo české aplikace Počasí Meteo), kde si můžete prohlížet grafy za den, týden i měsíc – a to odkudkoliv. Ke stanici lze navíc připojit až 8 dalších senzorů Gogen ME SENZOR 39 pro měření teploty a vlhkosti v různých místnostech, jejich data se zobrazují v aplikaci. KOUPIT METEOSTANICI V AKCI Praktická stránka: montáž, napájení, displej V balení najdete vnitřní stanici, venkovní jednotku, napájecí adaptér a krátkou montážní trubku (cca 30–40 cm). A právě tady přichází asi nejčastější výtka uživatelů: přiložený držák je na reálnou montáž nedostatečný. Počítejte s tím, že si budete muset dokoupit delší trubku nebo vymyslet vlastní uchycení – zejména pokud plánujete instalaci na střechu, zábradlí balkonu nebo stožár. Samotná montáž venkovní jednotky je jinak přímočará, ale doporučujeme stáhnout si podrobný PDF návod ze stránek Gogen – tištěný návod v balení je podle většiny recenzentů příliš stručný. Hlavní stanice se napájí ze sítě, případně ze 3 AAA baterií (nejsou součástí balení). Na baterie ovšem nefunguje Wi-Fi a displej má nižší intenzitu podsvícení. Venkovní jednotka je napájena alkalickými bateriemi a solárním panelem. Co se displeje týká, barevný LCD je přehledný při pohledu zepředu nebo mírně shora, ale pozorovací úhly zespodu a ze strany jsou slabší – to je věc, kterou zmiňuje řada recenzentů. Pro většinu uživatelů to v praxi nevadí, protože data sledují primárně přes mobilní aplikaci. Co říkají uživatelé? Na Alze má Gogen ME 3900 WiFi hodnocení 4,7 z 5 od 95 zákazníků, recenze napsalo 36 z nich a produkt doporučuje 95 % kupujících. Prodalo se přes 2 000 kusů. Nejčastěji se chválí přesnost měření, množství senzorů za danou cenu a především propojení s aplikací Ecowitt, která nabízí podrobné grafy, statistiky a možnost sdílet data na meteorologické servery. Několik uživatelů stanici koupilo opakovaně – jeden recenzent vlastní dokonce tři kusy na různých místech. Mezi opakovanými výtkami se objevuje několik bodů. Zmíněné horší pozorovací úhly displeje vadí hlavně těm, kdo mají stanici umístěnou pod úrovní očí. Dále uživatelé upozorňují na podporu pouze 2,4 GHz Wi-Fi pásma – pokud máte router s aktivním 5 GHz pásmem, může být při prvním párování nutné 5 GHz dočasně vypnout. Občas se objevuje zmínka o krátkodobých výpadcích signálu z venkovní jednotky, většinou řešitelných výměnou baterií za kvalitní alkalické (nikoli nabíjecí). A jak jsme zmínili, přiložený montážní set je nedostatečný pro většinu reálných instalací. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale hledáte elektroniku nebo příslušenství pro domácnost ve slevě, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zvýhodněné nabídky. Verdikt: pro koho se to vyplatí? Pokud vás zajímá víc než jen teplota za oknem a chcete kompletní přehled o počasí u vás doma – včetně větru, srážek a UV záření – za 2 889 Kč s kódem ALZADNY15 těžko najdete srovnatelně vybavenou alternativu. Bonus v podobě Wi-Fi, mobilní aplikace a 4leté záruky po registraci z toho dělá velmi solidní koupi. Naopak pokud hledáte jen jednoduchý teploměr s vlhkoměrem na poličku a nechcete řešit montáž venkovní jednotky, existují jednodušší a levnější varianty. Hledáte jiné zařízení do domácnosti ve slevě? Nedávno jsme vás informovali o dalších akcích👇 Chytrá pračka Samsung s kapacitou 11 kg hodně zlevnila. Uživatelé ji milují Krásný Wi-Fi router za tisícovku! Tenhle podporuje Mesh sítě a je optimalizován skrz AI Dopřejte si obraz jako v kině. Projektor Hisense C2 se 4K rozlišením umí až 300″ obraz, teď citelně zlevnil CHCI VYUŽÍT SLEVU ALZADNY15 Máte doma meteostanici, nebo se teprve rozhodujete? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Předpověď počasí Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! 