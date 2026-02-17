Dopřejte si obraz jako v kině. Projektor Hisense C2 se 4K rozlišením umí až 300" obraz, teď citelně zlevnil Hlavní stránka Zprávičky Laserový projektor Hisense C2 je nyní na Alze k dispozici za 30 392 Kč místo původních téměř 35 tisíc. Kompaktní zařízení nabízí 4K rozlišení, 2000 ANSI lumenů a gimbal design pro projekci na stěnu, strop i podlahu. Součástí výbavy jsou JBL reproduktory s Dolby Atmos a operační systém VIDAA s přístupem k Netflixu či Disney+. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.2.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste někdy uvažovali o pořízení domácího projektoru, ale odrazovala vás cena, máte nyní zajímavou příležitost. Hisense C2, kompaktní laserový projektor s 4K rozlišením, je na Alze k dispozici za 30 392 Kč po zadání slevového kódu ALZADNY20. Loni v březnu přitom stál přes 40 tisíc korun, přímo před akcí pak vycházel na bezmála 35 tisíc. Laserová projekce s vysokým jasem Hisense C2 využívá technologii Triple Color Laser s 28 laserovými čipy, která zajišťuje široký barevný gamut pokrývající 110 % standardu BT.2020. Jas dosahuje hodnoty 2000 ANSI lumenů, což umožňuje sledování i v částečně osvětlených místnostech – i když pro nejlepší zážitek samozřejmě doporučujeme zatemnění. CHCI PROJEKTOR V AKCI Nativní rozlišení činí 3840 × 2160 pixelů a projektor podporuje Dolby Vision pro lepší dynamický rozsah. Velikost promítaného obrazu lze nastavit v rozmezí 65 až 300 palců, takže se hodí jak do menšího obývacího pokoje, tak na zahradní promítání. Gimbal design pro flexibilní umístění Jednou z nejzajímavějších vlastností Hisense C2 je jeho gimbal konstrukce, která umožňuje otočení o 360° horizontálně a 135° vertikálně. Díky tomu můžete promítat nejen na stěnu, ale také na strop nebo dokonce podlahu. Projektor lze navíc namontovat na zeď nebo postavit na stolek – záleží jen na vašich preferencích. O automatické přizpůsobení obrazu se stará AI systém, který zajišťuje ostření, korekci lichoběžníkového zkreslení i detekci překážek. Pokud do promítacího pole vstoupí například lampa nebo jiný předmět, projektor automaticky upraví obraz tak, aby se překážce vyhnul. Zvuk od JBL a chytrý systém Hisense do C2 integroval reproduktory JBL s podporou Dolby Atmos a technologií DTS Virtual:X pro prostorový zvuk. Pro běžné sledování filmů postačí, i když náročnější uživatelé pravděpodobně sáhnou po externím soundbaru. Projektor běží na operačním systému VIDAA, který nabízí přímý přístup k aplikacím jako Netflix, Disney+, HBO Max nebo Prime Video. Ovládat jej můžete hlasem prostřednictvím Alexy nebo vestavěného asistenta VIDAA Voice. Z portů jsou k dispozici HDMI, USB 3.2 a klasické USB pro připojení konzolí či externích úložišť. Pro koho je Hisense C2 vhodný? Hisense C2 ocení především ti, kteří hledají kompaktní alternativu k velké televizi a chtějí si užít filmový zážitek na velkém plátně. Gimbal design z něj dělá zajímavou volbu pro ty, kdo potřebují flexibilitu při umístění – třeba v pronájmu, kde nelze vrtat do stropu. PROHLÉDNOUT SLEVU NA ALZE Na druhou stranu je potřeba počítat s omezeními. Obnovovací frekvence 60 Hz a absence podpory 120 Hz znamená, že pro náročné hraní na konzolích nové generace to není ideální volba. Herní režim s nízkou latencí sice pomůže, ale vášniví hráči budou pravděpodobně spokojenější s dedikovaným herním monitorem nebo televizí. Také hlučnost 26 dB není úplně zanedbatelná – v tichých scénách ji můžete zaslechnout. Za současnou cenu kolem 30 tisíc korun jde o solidní nabídku pro ty, kdo chtějí laserový 4K projektor s integrovaným chytrým systémem a nechtějí platit dvojnásobek za prémiové modely. Pokud však očekáváte špičkový herní výkon nebo absolutní ticho, budete muset hledat jinde. Uvažujete o pořízení domácího projektoru? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza česko HiSense projektor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Skvělá sleva na Alze! Polohovatelný stůl uleví vašim zádům, navíc má RGB a USB-C Libor Foltýnek 4.1.2025