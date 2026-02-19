Skvělá pro rodiny: Tahle horkovzdušná fritéza má super objem a Wi-Fi, teď ji pořídíte v akci Hlavní stránka Zprávičky Cosori TurboTower Pro Smart 10,8 L je dvoupatrová horkovzdušná fritéza s keramickým povrchem, Wi-Fi připojením a technologií Dual Blaze S kódem ALZADNY15 stojí 6 452 Kč místo 7 590 Kč (sleva 1 138 Kč) Na Alze má hodnocení 4,9 z 5 od 60 zákazníků a 98 % z nich produkt doporučuje Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.2.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Cosori patří mezi nejprodávanější značky horkovzdušných fritéz v USA a model TurboTower Pro Smart je jejich vlajková loď. Na Alze teď TurboTower Pro Smart s keramickým povrchem seženete za 6 452 Kč se slevovým kódem ALZADNY15. Při více než 2 000 prodaných kusech a reklamovanosti pouhých 0,22 % jde o prověřenou volbu. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud vaříte pro rodinu a chcete připravit hlavní chod i přílohu současně bez otáčení jídla.⚠️ Zvažte, pokud máte omezenou pracovní plochu – fritéza má rozměry 40,5 × 30 × 41,3 cm a váží téměř 10 kg.💡 Za 6 452 Kč dostanete prémiovou fritézu s keramickým povrchem, který je odolnější než teflon a snáze se čistí. Proč je tato fritéza zajímavá TurboTower Pro Smart řeší častý problém horkovzdušných fritéz – nutnost připravovat jídla postupně. Díky dvěma košům nad sebou můžete péct kuřecí stehna ve spodním koši a hranolky v horním, přičemž funkce Sync zajistí, že obě porce budou hotové ve stejný čas. Nemusíte hlídat dva různé časovače ani ohřívat první várku. Keramická verze se od standardní teflonové liší odolnějším nepřilnavým povrchem. Keramika snáší vyšší teploty a podle uživatelských recenzí se jednodušeji čistí – často stačí papírový ručník. Obě varianty košů navíc můžete dát do myčky. Technologie, které usnadňují vaření Fritéza disponuje třemi topnými tělesy (jedno pro horní koš, dvě pro spodní) a dvěma DC ventilátory. Tato kombinace označovaná jako Dual Blaze zajišťuje rovnoměrné propečení bez nutnosti jídlo během přípravy otáčet nebo protřepávat. Perforované koše propouštějí až 50 % horkého vzduchu, což podporuje cirkulaci tepla ze všech stran. Příkon 2 630 W a maximální teplota 230 °C umožňují i grilování. Sedm přednastavených programů pokrývá fritování, pečení, grilování, sušení potravin, kynutí těsta i ohřívání. Teplotní rozsah začíná už na 30 °C, takže fritézu využijete i pro šetrnější přípravu. KOUPIT FRITÉZU V AKCI Praktická stránka: kapacita, rozměry, aplikace Celkový objem 10,8 litru je rozdělen mezi horní koš (4,3 l) a spodní koš (6,5 l). Pro rodinu 3–5 osob to představuje dostatečnou kapacitu na přípravu kompletního jídla najednou. Dvoupatrový design navíc šetří místo na pracovní desce – zabírá plochu přibližně 30 × 41 cm, tedy méně než dvě samostatné fritézy vedle sebe. Fritéza podporuje Wi-Fi připojení a ovládání přes aplikaci VeSync. Můžete sledovat průběh vaření z obýváku, upravovat nastavení na dálku a procházet stovky receptů. Aplikace je dostupná v češtině, což několik recenzentů explicitně chválí. Podsvícený ovládací panel usnadňuje obsluhu i při horším osvětlení. Počítejte s hmotností 9,6 kg – fritéza není určená k častému přemisťování. Délka kabelu 1 metr může být v některých kuchyních limitující, takže si ověřte dostupnost zásuvky předem. Co říkají uživatelé? S hodnocením 4,9 z 5 od 60 zákazníků patří TurboTower Pro Smart mezi nejlépe hodnocené fritézy na Alze. Recenzenti nejčastěji chválí nepřilnavý keramický povrch, který se snadno čistí, tichost provozu a možnost ovládání přes aplikaci. Několik uživatelů zmiňuje, že od koupě prakticky nepoužívají klasickou troubu. Funkce synchronizace dokončení obou košů sbírá pozitivní ohlasy – uživatelé oceňují, že nemusí řešit načasování a vše je hotové současně. Jedna recenzentka z Bratislavy dokonce popisuje, že po vyjmutí mřížky fritézu používá jako elektrický hrnec na omáčky. Kritické hlasy se objevují především u detailů: někteří uživatelé upozorňují na vyšší hmotnost a rozměry, jeden recenzent zmiňuje, že se keramický povrch může při neopatrném zacházení poškrábat. Několik lidí doporučuje dokoupit silikonové vložky nebo pečicí papír pro ještě snazší údržbu. Kdy to smysl nedává Pokud vaříte převážně pro jednu nebo dvě osoby, kapacita 10,8 litru je zbytečně velká. Pro menší domácnosti dává větší smysl model jako Cosori TurboBlaze Pro 6,2 L, který stojí méně a zabere méně místa. Stejně tak pokud nemáte stabilní místo na kuchyňské lince – přenášet téměř 10kg spotřebič není praktické. Zvažte také, zda skutečně využijete Wi-Fi funkce a aplikaci. Pokud preferujete jednoduché mechanické ovládání bez propojení s telefonem, platíte za funkce, které nevyužijete. Základní teflonová verze TurboTower 10,8 L vychází na 6 190 Kč a nabízí stejnou kapacitu bez keramického povrchu. Verdikt: pro koho se to vyplatí Cosori TurboTower Pro Smart za 6 452 Kč je volba pro rodiny, které chtějí připravovat kompletní jídla bez stresu s načasováním. Dvoupatrový design, keramický povrch a technologie Dual Blaze řeší reálné problémy běžného vaření. Hodnocení 4,9 z 5 a reklamovanost 0,22 % naznačují, že jde o spolehlivý produkt. VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY15 Používáte horkovzdušnou fritézu každý den, nebo jen příležitostně? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. 