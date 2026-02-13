TOPlist

Powerbanka Vention má 27 000 mAh, 200W výkon a skvělý displej, teď zlevnila o několik stovek

  • Powerbanka Vention s kapacitou 27 000 mAh a výkonem 200 W je nyní k mání za 2 024 Kč
  • TFT displej zobrazuje stav nabití, teplotu i zdraví baterie v reálném čase
  • Součástí balení je vestavěný 50cm kabel i samostatný 240W USB-C kabel

Adam Kurfürst
13.2.2026 10:00
Vention 27000mAh Power Bank USB C USB C USB C USB A 200W pred macbookem

Pokud hledáte powerbanku, která zvládne nabít nejen telefon, ale i notebook nebo MacBook, máme pro vás zajímavý tip. Na Alze je momentálně ve slevě model Vention 27000mAh Power Bank 200W, který s kódem ALZADNY25 pořídíte za 2 024 Kč místo původních 2 699 Kč.

Displej, který toho ukáže hodně

Na čelní straně powerbanky najdete TFT displej, který nezobrazuje jen aktuální stav nabití v procentech. Ukazuje také průběh nabíjení, aktuální teplotu článků a dokonce i zdraví baterie. Díky tomu máte neustálý přehled o tom, v jakém stavu se powerbanka nachází a jak dlouho vám ještě vydrží.

Vention 27000mAh Power Bank render

Výkon pro notebooky i telefony

Kapacita 27 000 mAh (přibližně 99,9 Wh) v kombinaci s maximálním kombinovaným výkonem na výstupu až 200 W znamená, že powerbanka zvládne rychle dobít i náročnější zařízení. Podporuje protokoly Power Delivery 3.1, PPS a UFCS, takže si poradí s MacBooky, ultrabooky, tablety i herními konzolemi typu Nintendo Switch.

Vention 27000mAh Power Bank rozlozeni portu

K dispozici jsou tři výstupy – dva USB-C (jeden z toho formou vestavěného kabelu) a jeden USB-A. Můžete tak nabíjet až tři zařízení současně. Při použití obou USB-C výstupů dosáhnete výkonu 100 W na každém, takže můžete nabíjet klidně dva notebooky současně.

Praktický vestavěný kabel

Vention do powerbanky integroval 50cm USB-C kabel s textilním opletem, takže nemusíte neustále hledat nabíjecí kabel v batohu. V balení navíc najdete i samostatný 240W USB-C kabel, který využijete pro nabíjení samotné powerbanky nebo pro přenos dat.

Vention 27000mAh Power Bank render s kabely

Samotné nabití powerbanky přes USB-C vstup trvá přibližně 2 hodiny (dobíjí se 100W výkonem), což je na takovou kapacitu velmi slušná hodnota.

Pro koho je powerbanka vhodná

Vention 27000mAh Power Bank 200W ocení především ti, kdo potřebují nabíjet notebook, popřípadě tablet, na cestách. S kapacitou těsně pod hranicí 100 Wh ji můžete bez problémů vzít i do letadla. Hodí se také pro digitální nomády, fotografy nebo kohokoli, kdo tráví delší dobu mimo dosah zásuvky.

Naopak pokud nabíjíte pouze telefon a příslušenství, může být tato powerbanka zbytečně předimenzovaná. V takovém případě vystačíte s levnějším modelem o kapacitě 10 000–20 000 mAh a nejspíš i nižším celkovým výkonem.

Pořídili byste si powerbanku s takovou kapacitou?

