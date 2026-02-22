Powerbanka se 100 W za 909 Kč. Alza zlevnila svůj 20 000 mAh model na minimum Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower WorkMate 20000mAh je powerbanka s výkonem až 100 W, která nabije i notebook S kódem ALZADNY30 stojí 909 Kč místo 1 299 Kč (sleva 390 Kč) Nabíjí až 3 zařízení současně, má LCD displej a v balení najdete USB-C kabel Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.2.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Powerbanky s výkonem 100 W, které zvládnou nabít i notebook, běžně stojí přes tisícovku. AlzaPower WorkMate 20000mAh ale aktuálně pořídíte za 909 Kč se slevovým kódem ALZADNY30, původně přitom stála 1 299 Kč. Levnější dosud nebyla, při prosincové akci vycházela na 1 032 Kč. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete powerbanku, která nabije telefon, tablet i notebook a zvládne to rychle.⚠️ Zvažte, pokud hledáte bezdrátové nabíjení nebo potřebujete ještě vyšší kapacitu na delší cesty.💡 Za 909 Kč jde o jednu z nejdostupnějších 100W powerbank na českém trhu s LCD displejem a podporou všech běžných rychlonabíjecích standardů. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tahle powerbanka zajímavá Tahle powerbanka od AlzaPower cílí na ty, kteří potřebují spolehlivý záložní zdroj energie pro více zařízení najednou. S kapacitou 20 000 mAh (72 Wh) a výkonem až 100 W zvládne nabít nejen telefon nebo tablet, ale i moderní notebook s USB-C nabíjením. V praxi to znamená, že s sebou nemusíte tahat síťovou nabíječku – stačí jedna powerbanka a jeden kabel. Nabíjení: rychlé a pro více zařízení Powerbanka disponuje dvěma USB-C porty a jedním USB-A, takže můžete nabíjet až tři zařízení současně. Hlavní USB-C port dodává až 100 W (20 V / 5 A), druhý USB-C až 65 W a USB-A port zvládne 22,5 W. Při současném nabíjení všech tří zařízení se výkon rozdělí na 65 W (USB-C2) a 20 W (USB-C1 + USB-A), což pro většinu situací bohatě stačí. Podporované rychlonabíjecí standardy zahrnují Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP, PPS i Apple 2.4A. Technologie Smart IC automaticky rozpozná připojené zařízení a přizpůsobí mu optimální proud i napětí. Samotná powerbanka se nabije za přibližně 3 hodiny (při použití 65W nabíječky). KOUPIT POWERBANKU V AKCI Praktická stránka: displej, bezpečnost, rozměry Na čelní straně najdete LCD displej, který zobrazuje aktuální stav nabití v procentech, aktivní porty a aktuální nabíjecí výkon (V i W). Přehled o tom, co se děje, je tak okamžitý – žádné hádání podle blikajících diod. Displej postupně ukazuje údaje pro každý využívaný port zvlášť. O bezpečnost se stará 6násobná ochrana proti přepětí, přetížení, zkratu, přehřátí, přebíjení a podvybití. Tělo je vyrobeno z nehořlavého materiálu podle standardu UL94. Pro nabíjení malých zařízení s nízkým odběrem (sluchátka, chytré hodinky) slouží Low Power Mode, který se aktivuje podržením tlačítka. Rozměry 139 × 82 × 28 mm odpovídají zhruba většímu telefonu, takže se powerbanka vejde do kapsy batohu nebo příruční tašky. Co říkají uživatelé Na Alze má powerbanka hodnocení 4,6 z 5 (38 hodnocení) a 87 % zákazníků ji doporučuje. Prodalo se už přes 1 000 kusů s reklamovaností pouze 0,39 %, což je velmi nízká hodnota. Uživatelé nejčastěji chválí rychlé nabíjení, informativní displej a příznivou cenu – zejména v akcích. Jeden recenzent přímo zmiňuje, že v akci pod 800 Kč šlo o „zcela bezkonkurenční“ nabídku. PODÍVAT SE NA RECENZE Kritické hlasy se objevují u detailů: několik uživatelů zmiňuje, že ochranná fólie displeje se snadno poškrábe a že stav baterie v procentech je jen orientační. Přibalený USB-C kabel je kratší, takže pro pohodlnější používání se může vyplatit dokoupit delší. Dílenské zpracování je hodnoceno jako průměrné – nic luxusního, ale funkční. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale powerbanku ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné powerbanky a příslušenství. Existuje i varianta s kapacitou 25 000 mAh a výkonem 140 W za 1 699 Kč, pokud potřebujete ještě více energie. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte powerbanku, která nabije telefon, tablet i notebook a chcete mít přehled o stavu nabíjení díky displeji, tahle sleva je rozhodně zajímavá. Za 909 Kč dostanete 100W powerbanku s podporou všech běžných rychlonabíjecích standardů a USB-C kabelem v balení. Naopak pokud potřebujete bezdrátové nabíjení nebo hledáte prémiové zpracování, budete muset sáhnout po dražších modelech. Hledáte jiné příslušenství ve slevě? Tip: Praktická stolní lampička s bezdrátovou nabíječkou zlevnila o skoro čtyři stovky Powerbanka Vention má 27 000 mAh, 200W výkon a skvělý displej, teď zlevnila o několik stovek Tenoučká magnetická powerbanka hezky zlevnila. Při kapacitě 5 000 mAh má jen 8,9 mm VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY30 Jakou kapacitu powerbanky používáte vy? Stačí vám 10 000 mAh, nebo sáhnete po větší? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 