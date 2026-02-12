Tenoučká magnetická powerbanka hezky zlevnila. Při kapacitě 5 000 mAh má jen 8,9 mm Hlavní stránka Zprávičky Magnetická powerbanka ChoeTech MagLeap Wireless 5000mAh je nyní v akci za 489 Kč místo původních 699 Kč Powerbanka nabízí bezdrátové nabíjení až 15W a kabelové přes USB-C s výkonem 20W díky podpoře PD 3.0 S tloušťkou pouhých 8,9 mm a hmotností 165 gramů patří mezi nejtenčí MagSafe powerbanky na trhu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.2.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Hledáte kompaktní powerbanku, která se magneticky přichytí k vašemu iPhonu a nebude vám překážet? Na Alze právě probíhá 30% sleva na ChoeTech MagLeap Wireless, díky které ušetříte přes dvě stovky. Powerbanka s kapacitou 5 000 mAh teď vyjde na 489 Kč místo původních 699 Kč. Tenoučká konstrukce jako hlavní lákadlo ChoeTech MagLeap Wireless zaujme především svými kompaktními rozměry. S tloušťkou pouhých 8,9 mm a hmotností 165 gramů prakticky nepocítíte, že máte na telefonu připnutou powerbanku. Magnetické uchycení kompatibilní s MagSafe zajistí, že powerbanka spolehlivě drží na zadní straně iPhonu. Co se týče nabíjení, powerbanka zvládá bezdrátový přenos energie výkonem až 15W. Pokud preferujete kabelové nabíjení, můžete využít USB-C port s podporou Power Delivery 3.0, který dodá až 20W. Praktická je také LED indikace, která zobrazuje aktuální stav nabití. CHCI POWERBANKU V AKCI Samotnou powerbanku dobijete rovněž přes USB-C. Kapacita 5 000 mAh postačí přibližně na jedno kompletní nabití iPhonu, což je pro celodenní zálohu dostačující. Co na powerbanku říkají uživatelé? Na Alze powerbanka získala hodnocení 4,1 z 5 hvězdiček od 43 zákazníků. Celých 72 % kupujících produkt doporučuje a prodejce eviduje přes 500 prodaných kusů s nízkou mírou reklamací 2,06 %. Uživatelé nejčastěji chválí kompaktní rozměry a nízkou hmotnost, díky kterým se powerbanka hodí zejména k menším iPhonům. Pozitivně hodnotí také silné magnety, které zajišťují spolehlivé uchycení k telefonu, a možnost nabíjet zařízení i přes USB-C kabel. KOUPIT POWERBANKU CHOETECH Z negativních stránek se opakovaně objevuje zahřívání při bezdrátovém nabíjení, což je ovšem u této technologie běžné. Někteří uživatelé také upozorňují, že reálná kapacita při bezdrátovém nabíjení je kvůli ztrátám nižší než udávaných 5 000 mAh – iPhone 15 Pro podle jedné recenze nabije z 0 na 80 % za 2,5 hodiny. Jeden uživatel zaznamenal po půl roce používání problém s nafouklou baterií. Používáte magnetickou powerbanku k iPhonu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Česko powerbanka Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024