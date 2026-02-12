TOPlist

Tenoučká magnetická powerbanka hezky zlevnila. Při kapacitě 5 000 mAh má jen 8,9 mm

  • Magnetická powerbanka ChoeTech MagLeap Wireless 5000mAh je nyní v akci za 489 Kč místo původních 699 Kč
  • Powerbanka nabízí bezdrátové nabíjení až 15W a kabelové přes USB-C s výkonem 20W díky podpoře PD 3.0
  • S tloušťkou pouhých 8,9 mm a hmotností 165 gramů patří mezi nejtenčí MagSafe powerbanky na trhu

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
12.2.2026 18:00
ChoeTech MagLeap Wireless 5000mAh Fast Charge oficialni

Hledáte kompaktní powerbanku, která se magneticky přichytí k vašemu iPhonu a nebude vám překážet? Na Alze právě probíhá 30% sleva na ChoeTech MagLeap Wireless, díky které ušetříte přes dvě stovky. Powerbanka s kapacitou 5 000 mAh teď vyjde na 489 Kč místo původních 699 Kč.

Tenoučká konstrukce jako hlavní lákadlo

ChoeTech MagLeap Wireless zaujme především svými kompaktními rozměry. S tloušťkou pouhých 8,9 mm a hmotností 165 gramů prakticky nepocítíte, že máte na telefonu připnutou powerbanku. Magnetické uchycení kompatibilní s MagSafe zajistí, že powerbanka spolehlivě drží na zadní straně iPhonu.

ChoeTech MagLeap Wireless 5000mAh Fast Charge render spodni strana

Co se týče nabíjení, powerbanka zvládá bezdrátový přenos energie výkonem až 15W. Pokud preferujete kabelové nabíjení, můžete využít USB-C port s podporou Power Delivery 3.0, který dodá až 20W. Praktická je také LED indikace, která zobrazuje aktuální stav nabití.

Samotnou powerbanku dobijete rovněž přes USB-C. Kapacita 5 000 mAh postačí přibližně na jedno kompletní nabití iPhonu, což je pro celodenní zálohu dostačující.

Co na powerbanku říkají uživatelé?

Na Alze powerbanka získala hodnocení 4,1 z 5 hvězdiček od 43 zákazníků. Celých 72 % kupujících produkt doporučuje a prodejce eviduje přes 500 prodaných kusů s nízkou mírou reklamací 2,06 %.

ChoeTech MagLeap Wireless 5000mAh Fast Charge render zepredu

Uživatelé nejčastěji chválí kompaktní rozměry a nízkou hmotnost, díky kterým se powerbanka hodí zejména k menším iPhonům. Pozitivně hodnotí také silné magnety, které zajišťují spolehlivé uchycení k telefonu, a možnost nabíjet zařízení i přes USB-C kabel.

Z negativních stránek se opakovaně objevuje zahřívání při bezdrátovém nabíjení, což je ovšem u této technologie běžné. Někteří uživatelé také upozorňují, že reálná kapacita při bezdrátovém nabíjení je kvůli ztrátám nižší než udávaných 5 000 mAh – iPhone 15 Pro podle jedné recenze nabije z 0 na 80 % za 2,5 hodiny. Jeden uživatel zaznamenal po půl roce používání problém s nafouklou baterií.

Používáte magnetickou powerbanku k iPhonu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
