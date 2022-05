Návod: Aktivace a používání Google Asistenta v Galaxy Watch4

I když není přesně jasné, na čí straně to doposud “stálo”, společnosti Samsung a Google konečně zpřístupnily služby hlasového Asistenta v chytrých hodinkách Galaxy Watch4. Bez větších fanfár tak skončilo několikaměsíční čekání, které doprovázelo několik spekulací o datu spuštění nebo tip, že by chtěl Google tuto vychytávku poprvé přivést ve svých Pixel Watch. Ty nakonec dostaly až podzimní datum uvedení, což možná uspíšilo příchod Asistenta do nejnovějších Galaxy hodinek. My si teď ukážeme, jak se aktivuje a používá.

Aktivace Google Asistenta v Samsung Galaxy Watch4

V oficiálním oznámení společnosti Samsung stálo, že Asistent zamířil v první vlně do deseti vybraných zemí, mezi kterými nebyla Česká republika. I u nás je nicméně možné tuto chytrou funkci celkem bez problému zapnout a následně i používat. Stejně jako v mobilních telefonech nebo jiných zařízeních ale zatím nemůžete počítat s reakcemi na mluvený český jazyk, i když by vás k této domněnce mohly přivést české texty na displeji.

Jak na to?

Otevřete v hodinkách Obchod Google Play. Vyberte Moje aplikace. Najděte a otevřete Asistenta (je zde anglicky označený jako Assistant). Klepněte na Otevřít (pokud je již nainstalovaný a aktualizovaný). Aplikace vás vyzve k aktivaci v mobilu, tak klepněte na Začít a Aktivovat. Pokračujte s potvrzováním na obrazovce telefonu.

Samotný proces aktivace je z hlediska jednotlivých kroků velmi snadný, nicméně počítejte raději s tím, že některé možná budete muset opakovat kvůli chybovým hláškám. Přece jen v ČR zatím neměl Asistent vůbec fungovat, takže je potřeba přimhouřit oči. Taky se běžně může stát, že po posledním potvrzení v telefonu se bude zdát aktivace jako neúspěšná, ale určitě průběžně kontrolujte hodinky, protože už může být vše v pořádku nastaveno.

Google Asistent může v hodinkách Galaxy Watch4 posloužit stejně jako v jiném zařízení. Co zvládnou provést přímo smartwatch (například nastavení budíku, vyhledání a přečtení odpovědi nebo dálkové ovládání prvků smart home), to také samy provedou. Některé úkony ale chytrý hlasový parťák nechá na telefonu, kupříkladu vytočení čísla. Zahájení hovoru nicméně patří mezi úkony, které musíte Asistentovi dodatečně povolit v jeho nastavení v mobilu (základní aplikace Google > Nastavení > Asistent Google).

Šikovnou možností je také přiřazení spouštění Asistenta k hornímu tlačítku. Můžete jej nastavit k dvojitému i dlouhému stisknutí, ale určitě doporučuji druhou variantu. Ta je totiž určena přímo pro případné spouštění asistentů (před aktivací zde byl pouze Bixby) a dvojité stisknutí si tak můžete nechat na jiné zkratky. Třeba Google Pay.

Tak jak vám šlape Asistent v Galaxy Watch4?