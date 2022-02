Společnost Activision Blizzard se pochlubila se svými finančními výsledky za poslední čtvrtletí minulého roku a jen tak mimochodem odhalila, že pracuje na nové hře pro mobilní operační systémy, která bude zasazena do Warcraft světa. Bohužel pro nás ale neodhalila příliš detailů, takže můžeme zatím jen spekulovat.

Blizzard chystá Warcraft na mobilní platformy

Jednalo by se tedy o další velké jméno, které by firma přenesla na mobilní platformy. Po možná až nečekaném úspěchu hry Call of Duty Mobile došlo na představení Diablo Immortal, které by se mělo do našich kapes rovněž brzy podívat. V tiskové zprávě je zmínka o tom, že se letos série Warcraft dočká hromady nového obsahu a to jak World Of Warcarft, tak Hearthstone.

Call of Duty Mobile Season 1 Activision Publishing, Inc.

World of Warcraft: Shadowlands Cinematic Trailer

Jinými slovy bychom se měli těšit na velké patche a nový datadisk. V té samé zprávě je zmíněno, že vzniká nová hra Warcraft pro mobilní platformy. Společnost přitom slibuje, že se k prvním hráčům dostane ještě letos. O to víc je překvapivé, že jsme se nedozvěděli žádné podrobnosti. Co takhle World of Warcraft na cesty? Nebo byste raději něco jednoduššího?

Máte rádi hry od Blizzardu?

Zdroj: androidheadlines