Znovuzrození kapesních herních konzolí má na svědomí hlavně Nintendo Switch. Po neúspěšném nástupci PSP, PS Vita snad nikdo nedoufal, že se někdo pustí zpět do něčeho, co se zdálo být roky mrtvé a to především díky narůstajícímu výkonu čipů u mobilních telefonů, které kapesní konzole nahradily. Opak je ale pravdou a na trhu vídáme nová zařízení, například poměrně vydařený Steam Deck. Nyní jsme svědky dalšího startupu s názvem Abxylute, který má v plánu uvést na trh novou kapesní herní konzoli.

Ta se ale nebude podobat Steam Decku či Nintendu Switch, ale spíše konzoli G Gaming od Logitechu. Výkonu totiž mít sama od sebe příliš nebude. Měl by se o něj starat čip MediaTek MT8385, takže na nějaké emulování her můžeme rovnou zapomenout. K dispozici bude rovněž 4 GB LPDDR4 RAM a 64GB úložiště. Výdrž pak obstará 5000mAh baterie. Firma se chlubí dobrou ergonomií a rozměry, které činí 250 x 115 x 30 mm. Samotná konzole pak váží 410 gramů. Hodí se zmínit také 7palcový IPS panel s Full HD rozlišením a 60Hz obnovovací frekvencí.

The abxylute Is A New Upcoming Gaming Hand-Held With A Lower Cost! But Will You Buy It?

A co si na ní tedy budeme moci zahrát? Samozřejmostí bude podpora streamovacích platforem jako Nvidia GeForce NOW a Xbox Cloud Gaming. Přímo na konzoli si pak budeme moci užít méně náročné tituly. Měla by vyjít ještě v prvním čtvrtletí letošního roku a to za cenu 250 dolarů, což je asi 5 500 korun.

Jaký máte názor na kapesní herní konzole?

Zdroj: gizmochina.com