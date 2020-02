Vyhledávač Google již dlouho není jen tak obyčejným vyhledávačem. Svým uživatelům nabízí řadu pokročilých operátorů, díky kterým je hledání informací na internetu ještě jednodušší a rychlejší. Přehledu těchto operátorů jsme se věnovali již v předešlých článcích. Dnes se pojďme podívat na to, jak nám Vyhledávač Google může zpříjemnit a usnadnit běžný den.

Vyhledávač Google: jednoduché hry, pro zkrácení dlouhé chvíle

Cestujete veřejnou dopravou? Čekáte na někoho před kinem? Máme pro vás jednoduchý tip, aby čas ubíhal rychleji. Společnost Google je proslavena příjemným a přátelským pracovním prostředím, které nabízí svým zaměstnancům. Ti pak ve volných chvílích přecházejí k utváření nejrůznějších skrytých funkcí a her do aplikací či služeb. Jinak tomu není ani v případě vyhledávače Google. Jistě jste někdy narazili na speciálně utvořené Doodles, minihry na počest nějaké události. Všechny tyto minihry jsou shraňovány v Doodle archivu, kde si je můžete kdykoli zahrát. Podobným způsobem můžete využít také webu Elgoog.im (Google pozpátku). Můžete si zde například zahrát legendární hru Snake – Had, vyzkoušet svůj postřeh s T-Rexem nebo si zahrát na kytaru. Všechny zmíněné možnosti jsou jistě zajímavé, ovšem pro ovládání na mobilním telefonu poněkud nepraktické. Jak tedy využít skryté funkce i na smartphonu nebo tabletu?

#1 Google Pac-Man

Odpověď je nasnadě: stačí znát klíčové slovo. Vyhledávač Google má totiž některé funkce přímo integrované nezávisle na platformě. Jednou z takových her je slavná, konzolová klasika Pac-Man. Pro její spuštění stačí na dotykovém zařízení otevřít browser (odzkoušeno na Chrome a Opera Mini) , případně aplikaci a zadat klíčové slovo se stejným označením. Na první příčce výsledků by se měl zobrazit náhled hry a tlačítko pro její spuštění. Po jeho stisknutí už stačí jen za pomoci směrových gest navigovat postavu.

#2 Vyhledávač Google a piškvorky

Piškvorky jsou typickou hrou školních lavic. Vyhledávač Google vám je po zadání fráze “Tic Tac Toe” naservíruje hned ve třech úrovních obtížnosti a s možností multiplayeru. Hrací plocha je složena z devíti polí, přičemž je cílem vodorovně, svisle, nebo napříč umístit tři stejné symboly a zabránit v tomto úkolu protihráči. V případě, kdy žádný z hráčů na vítězství nedosáhne ani po zaplnění celého pole, je vyhlášena remíza.

#3 Google Solitaire

Solitaire patří mezi nejznámější počítačové, karetní hry. I dnes je hojně vyhledávanou aktivitou pro zkrácení volné chvíle. Pokud se vám tak nechce k tomuto účelu zbytečně stahovat další aplikace, stačí do Vyhledávače Google zadat heslo “Solitaire”. Pro spuštění už jen zbývá zmáčknout tlačítko.

Převod jednotek, předpověď počasí a další užitečné funkce

Hry ovšem nejsou to jediné, s čím by mohl Vyhledávač Google přispět. Již v minulosti jsme vás informovali o řadě super vychytávek, které umí na požádání vypsat. Jedním příkladem za všechny může být jednoduchý speed test pro orientační změření rychlosti internetu.

#4 Čaj, nebo káva? Pojďme si hodit mincí

Patříte mezi nerozhodné jedince, nebo fanoušky Harveyho Denta? V obou případech může Vyhledávač Google pomoci. Pokud do lišty pro vyhledávání zadáte spojení “Flip a coin”, dojde k automatického hodu mincí, po jejímž dopadu budete ihned zpraveni o výsledku. Kliknutím na příslušný příkaz můžete hod mincí v libovolném počtu zopakovat.

#5 Zklidňující dechové cvičení

Pracovní týden bývá pro mnohé z nás často stresující. Občas ovšem stojí za to se prostě zastavit a pořádně, v klidu, nadechnout. Někdy stačí i pouhá minuta a vše může najednou působit jasněji. A přesně s touto minutou může celkem snadno pomoci Vyhledávač Google. Po zadání příkazu “breathing exercise” na vás vyskočí minutové video, jež by mělo napomoci se zklidněním a znovunalezením rovnováhy.

#6 Google kalkulačka a vykreslení grafu funkce

Ačkoli telefony již mívají předinstalované aplikace sloužící jako náhrada za kalkulačky, může přijít vhod i tato funkce Vyhledávače Google. Zobrazit ji můžete na základě vepsání fráze “calk”, případně “kalkulačka”. Mimo základní matematické operace nabídne také počítání s funkcemi sinus, cosinus, nebo s logaritmy. V případě funkcí pak Vyhledávač Google zvládne jednotlivé příklady také zakreslit do grafu. Vše co pro to musíte udělat je napsat zadání do vyhledávací lišty.

#7 Převod měny a jednotek přímo ve vyhledávači

Vyhledávač Google umí ovšem mnohem více, mimo zmíněné, zvládne také převod jednotek a měny. Během několika vteřin si tak můžete zjistit, kolik vlastně stojí ta “super řecká váza”. Převod jednotek se spustí na základě zadání původní částky a měny spolu s měnou, na kterou chcete hodnotu převést. Podobným principem lze přistupovat také k ostatním převodům, zadáním například 30 m = dm, Vyhledávač Google vrátí zpět hodnotu v decimetrech.

#8 Vyhledávač Google a aktuální informace o sportu i o počasí

Pokud patříte mezi sportovní fanoušky, tak váš telefon jistě zdobí hned několik sportovních aplikací, které vám hlásí všechny góly, nadcházející zápasy a přinášejí aktuální stav tabulky. Může se ovšem stát, že si tyto informace potřebujete vyhledat i na cizím zařízení, nebo třeba už jen nechcete, aby vám specializované aplikace zabíraly místo. V obou případech se k informacím o svém oblíbeném týmu můžete dostat i s využitím pouhého vyhledávače. Jakmile do lišty zadáte název svého sportovního týmu, objeví se stručný a přehledný souhrn těch nejdůležitějších aktualit. Téměř okamžitě se tak můžete dostat k informacím o výsledku či průběhu posledního zápasu i o datu konání toho následujícího.

V dalších kartách jsou k dispozici tabulky, změny v sestavách a výběr novinek k tématu. Stejně snadno lze také zjistit informace o aktuálním počasí. Zadáním kombinace “počasí město” Vyhledávač Google spolu s aktuální teplotou, údaji o vlhkosti, větru a srážkách zobrazí také hodinovou i dlouhodobou předpověď. Klíčovými slovy “východ slunce” nebo “západ slunce” lze také zjistit, v kolik hodin bude ve vašem místě bydliště zapadat / vycházet slunce.

To ovšem stále není vše. Vyhledávač Google umí poradit také a výběrem barvy i jejím převodem do hexadecimálního kódu, RGB a CMYKu. Pokud chcete tento nástroj využít, stačí zadat heslo “color picker”. K užitku může přijít také vlastnost zobrazení vaší aktuální polohy na mapě a to zejména, když nemáte k dispozici aplikaci s mapami, jako jsou například Mapy.cz. V případě Vyhledávače Google je k tomu účelu do vyhledávací lišty třeba zadat “kde jsem”, přičemž musí mít prohlížeč povolený přístup k poloze.

Znáte nějaké další funkce, které Vyhledávač Google nabízí?