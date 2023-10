5 tipů na zboží z Číny: Vybavení pro sportování s mobilem

Jsme tu s dalšími tipy na zajímavé zboží z obchodů na čínském tržišti AliExpress. Dnešní vydání věnujeme fanouškům aktivního sportování, kteří mají rádi i při běhání, posilování, jízdě na kole či jiné aktivitě mobil stále na dosah ruky. Ať už pro přímé sledování displeje, nebo jen jako zdroj hudby či měřič výkonu.

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu “Price includes VAT” neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Pánské běžecké šortky s kapsou na telefon

Zapnout hudbu, telefon pohodlně uložit a pustit se do akce. To přesně umožňují tyto praktické šortky, které najdou využití nejen při běhaní. Ideální pro případy, kdy nepotřebujete mobil neustále vytahovat. na výběr je ze spousty vzorů i velikostí.

Cena: 220 Kč

Joyroom držák mobilu na kolo

Ačkoli jsme v našich tipech měli držáky na kolo již několikrát, minimálně jednou dokonce v celém tematickém speciálu, v tomto článku nemůže zástupce tohoto příslušenství také chybět. Tento velmi robustní a spolehlivý model má přes dva tisíce objednávek a skvělé hodnocení 4,9 hvězdičky. Pokud chcete držák, který opravdu drží, s tímto neprohloupíte.

Cena: 370 Kč

Běžecká vesta s kapsou na mobil

Jestliže při běhání či jiné sportovní aktivitě nechcete mít telefon připevněný na jedné z končetin, můžete si jej poměrně pohodlně dát i na hruď či na záda. Stačí k tomu tenký elastický batůžek, do kterého případně přihodit i nějaké to občerstvení. Jako bonus jsou reflexní prvky, kdybyste se vydali do ulic po setmění.

Cena: 270 Kč

Posilovací “kolečko” s držákem na telefon

I když to může znít neuvěřitelně, i při sklapovacím posilování břicha čelem dolů můžete klidně sledovat instruktážní video nebo oblíbený seriál. Díky trochu vylepšeným verzím takzvaného posilovacího kolečka, které na sobě mají šuplík pro umístění mobilu. Verze se zabudovaným časovačem jsou o malinko dražší.

Cena: 890 Kč

Elastický bederní pás s kapsou na mobil

Pokud jsme první tip měli zejména pro pány, tento je věnován hlavně aktivním dámám, které také vyžadují mít mobil pohodlně co nejblíže u sebe. Do pásu se kromě něj vejde například i menší lahev s pitím či něco na zub.

Cena: 140 Kč

Další zajímavosti s cenou do 300 Kč

Výběr dalších produktů, které stojí pár korun. I tak by vám ale mohly usnadnit či zpříjemnit život, tak je omrkněte.

