5 tipů na zboží z Číny: “Městské” batohy nejen na notebook

Vítejte u dalšího vydání seriálu s tipy na zajímavé zboží z obchodů na AliExpressu. Tentokrát máme hlavních pět doporučení pro čtenáře, kteří shánějí batoh, v němž by se dal pohodlně a také bezpečně přenášet notebook a případně i další elektronika. Vybrali jsme kousky, které se dobře prodávají, mají skvělé hodnocení a tak nějak se nám prostě líbily. Tak si možná vyberete…

Nenápadný batoh ve sportovním stylu

Vzhledově nejobyčejnější a tak nějak nejvíc “casual” batoh z dnešního výběru. Svou funkci splní, ale nevypadá přehnaně formálně a hranatě. Nechybí kapsa na až 15,6″ notebook nebo USB propojka pro využití powerbanky a nabíječky.

Cena: 340 Kč

Dámský batoh na notebook a elektroniku

V tomto případě už by se možná dalo hovořit o cestovním kufru, ale opravdu malém. Důležité u něj je, že má klasické popruhy na ramena, nicméně se dá plně otevřít a před kapsu na laptop se vejde třeba i oblečení na kratší dovolenou. Do menší verze se vejde 14″ notebook, do větší 15,6″ laptop. A těch barev na výběr…

Cena: 880 Kč

Zlatá střední cesta

Tento kousek od značky Ceavni dost připomíná první dnešní model, ale přece jen je už trochu uhlazenější a působí i o něco odolněji. Víc prostoru zde má také koženka.

Cena: 400 Kč

Business elegán

Pokud na sobě máte často kvůli práci košili či oblek a nechce se vám tahat notebook a další věci v aktovce či brašně přes jedno rameno, možní hledáte přesně něco takového.

Cena: 310 Kč

Nekompromisní “bágl” na všechno

Batoh, jehož kapacity jsou 37 či 45 litrů a přitom nejde o žádnou turistickou krosnu, ale dost moderně a “městsky” vypadající backpack, do kterého nacpete téměř celou pracovnu i s půlkou obýváku. Pokud celý objem nevyužijete, můžete batoh sepnout na menší rozměr.

Cena: 1 200 Kč

