5 tipů na zboží z Číny: Obaly na Xiaomi, Redmi a POCO mobily

Vítejte u dalších tipů na zajímavé produkty z obchodů na čínském tržišti AliExpress. Dnes vám servírujeme pětici zajímavých obalů / pouzder na mobily značek Xiaomi, Redmi a POCO. Jde jen o kapku v moři, ale třeba vás inspirujeme…

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu “Price includes VAT” neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Koženkový s magnetickým připínáním

Elegantní a decentní řešení pro ty, kteří chtějí svému telefonu dopřát (alespoň zdánlivě) trochu té kůže a exkluzivní styl. Na výběr jsou čtyři barevné varianty.

Cena: od 70 Kč

“Zlatý” rámeček

Říkáte, že jak se to neblyští jako zlato, tak ani nemá smysl to vytahovat z kapsy nebo kabelky? Tak tady to teda máte. Je zde cítit velká inspirace iPhony.

Cena: od 60 Kč

Drsňák s šuplíkem na platební kartu

V tomto případě jasně vítězí praktičnost nad uhlazeným či extravagantním vzhledem. Tento obal telefon nejen chrání, ale ještě navíc i dovybavuje krytkou na fotoaparáty, kroužkem pro lepší držení či opírání na stole a v neposlední řadě šuplík na platební kartu či průkazku.

Cena: od 75 Kč

Koženkové flip pouzdro

Řešení pro uživatele, kteří rádi chrání nejen rohy a záda mobilu, ale dopřávají plnohodnotný úkryt i displeji. Nechybí přihrádky na bankovky či karty a k dispozici je i možnost zalomení do tvaru stojánku.

Cena: od 60 Kč

“Zlatý” rámeček s kroužkem

S tímto krytem bude telefon nejen házet odlesky na míle daleko, ale navíc se bude jeho majiteli (teda spíš majitelce, pokud můžeme odhadovat) lépe držet a pokládat v úhlu díky praktickému středovému kroužku. Má navíc i magnetické připínání.

Cena: od 70 Kč

Jaké máte zkušenosti s mobilními obaly z AliExpressu?