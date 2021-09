5 tipů na zboží z Číny: Potřebujete držák mobilu na kolo?

Vítejte u dalších tipů na zajímavé zboží z čínských obchodů. Tentokrát jsme se vydali na AliExpress najít nějaký zajímavý a přitom spolehlivý držák mobilu na kolo. Nakonec jsme vybrali pět následujících produktů, které jsou celkem hojně objednávané a také dobře hodnocené.

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru, čímž z pohledu českých zákazníků v podstatě předběhl chystaný tuzemský zákon. Pod cenou zboží můžete vidět větu “Price includes VAT” neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

ROCKBROS B68

Tento kousek už jsme u nás v tipech minimálně jednou měli a v tomto speciálním výběru určitě nesmí chybět. Jde o víceúčelového pomocníka, který nejen uschová telefon do neprodyšné a ovladatelné schránky, ale poskytne také úložný prostor, do kterého můžete uložit například powerbanku. Uchycení na třech bodech slibuje dobrou stabilitu. Do modelu B68 se vejde telefon s úhlopříčkou do 6,8 palce, ale můžete vybrat i menší. Po více než dvou tisícovkách hodnocení má přes 4,8 hvězdičky.

Cena: 490 Kč

Držák Baseus

Zástupce populární značky příslušenství Baseus sází na sevření telefonu v rozích. Snaží se přitom být elegantní a nenápadný. Celá horní konstrukce se dá velmi snadno odepnout ze základny na řídítkách.

Cena: 330 Kč

Držák Joyroom

Také model od značky Joyroom spoléhá na uchycení v rozích mobilu. V jeho případě je design horního dílu o dost robustnější, nicméně uchycení na řídítka je řešeno pouze plastovou objímkou. Přesto je tento držák hodně populární, má po více než patnácti stovkách hodnocení 4,8 hvězdičky.

Cena: 260 Kč

GUB PLUS 11

V případě tohoto modelu to na první pohled vypadá na obyčejné a ne úplně stabilní uchycení, nicméně kouzlem je zde manuální utažení bočním šroubem. V nabídce najdete více variant, nicméně konkrétně PLUS 11 je vybavena šikovným dodatečným kloubem.

5 tipů na zboží z Číny: Levný tablet CHUWI HiPad Pro a další čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Cena: 370 Kč

Levný silikonový držák

Finančně i designově velmi úsporné, ale také dost elegantní řešení ze silikonu a plastu. Pokud vyloženě neplánujete jezdit například cyklokros a stačí vám mobil jen uchytit na kolo na cesty do města, nemáte se čeho bát.

Cena: 60 Kč

Další zajímavosti s cenou do 300 Kč

Výběr dalších produktů, které stojí pár korun. I tak by vám ale mohly usnadnit či zpříjemnit život, tak je omrkněte.

Zaujaly vás dnešní tipy? Mrkněte i na starší díly našeho seriálu:

Která varianta vás nejvíce zaujala?