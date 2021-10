5 tipů na zboží z Číny: Levné i dražší drony s kamerou

Vítejte u dalších tipů na zajímavé zboží z čínských obchodů. Tentokrát jsme se podívali, co server AliExpress vychrlí, když do jeho vyhledávání zadáte “drony s kamerou” (v angličtině, samozřejmě). Mezi výsledky se objevilo několik poměrně známých značek, ale také velká spousta různých kopií. My jsme do výběru zařadili pětici dronů, které mají vysoký počet objednávek a co nejvyšší hodnocení od zákazníků. Současně si můžete vybrat od nejdražšího po nejlevnější.

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru, čímž z pohledu českých zákazníků v podstatě předběhl chystaný tuzemský zákon. Pod cenou zboží můžete vidět větu “Price includes VAT” neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

FIMI X8 Mini

Značka FIMI už je dnes v podstatě stálicí v oboru dronů a model X8 Mini je nedávnou novinkou. Umožňuje natáčet ve 4K rozlišení a kamerka je přitom uchycená v tříosém gimbalu. Dron si poradí i s nadprůměrně silným větrem a na jedno nabití vydrží létat 30 minut.

Cena: 9 800 Kč

GRAYCEWODY KF102

Elektronická stabilizace obrazu, gimbal, 25minutový let, možnost chytrého následování nebo kreslení trasy do aplikace. To jsou jedny z vlastností tohoto populárního modelu KF102, který je možné v některých variantách objednávat také z evropských skladů.

Cena: od 3 700 Kč

XKJ E88 Pro 2021

Zajímavý kousek s průměrnou cenou, u kterého je také na výběr několik barev, počet kamer a jejich rozlišení. Značka XKJ přitom nepatří k úplně neznámým. Jen je škoda, že jedna baterie utáhne pouhých 15 minut letu.

Cena: od 760 Kč

TYRC LS11 Pro

Dron pouze s přední kamerou, kterou je možné zvolit pro natáčení v rozlišení FullHD či 4K. Jedna baterie stačí na 25 minut letu, přičemž za tisícovku můžete mít sadu hned se třemi. V Polsku a ve Francii jsou k dostání některé varianty se 4K rozlišením.

Cena: od 730 Kč

NYR E99 Pro2

Jeden z absolutně nejlevnějších dronů s kamerou, ale přitom má obří počet objednávek a také velmi dobré hodnocení. Za pětistovku můžete mít okřídleného parťáka s přední 720p kamerkou bez dodatečné baterie, další varianty pak o něco dráž. Všechny kombinace jsou v tuto chvíli dostupné i z Evropy.

Cena: od 500 Kč

Jaké další drony byste z AliExpressu doporučili?