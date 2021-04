5 tipů na zajímavé zboží z Číny: Palubní kamera DDPAI Mola N3 a další…

Jsme tu s dalšími tipy na zajímavé produkty z Číny. Tentokrát se vydáme do auta, na cesty, do dílny do ložnice i pracovny. Hlavním tipem je přitom palubní kamera DDPAI Mola N3. Pojďme se na celý balík pěti produktů podívat…

Palubní kamera DDPAI Mola N3

Kamerka do auta s “klasickou” konstrukcí s lepením na přední sklo. Disponuje rozlišením 2560 x 1600 pixelů, bezpečnostním systémem ADAS, parkovacím monitorem, cyklickým nahráváním a samozřejmě i možností napojení na mobilní aplikaci. Objednávat můžete z Polska či Španělska.

Cena: 1 100 Kč

Reproduktor TG-128 se solárním nabíjením

Šikovný bezdrátový stereo reproduktor, který má kromě několika možností vstupů a poměrně velké kapacity baterie (1200 mAh) i jednu bonusovou vychytávku – solární panel na dodatečné nabíjení. Je k dispozici hned v několika barevných variantách.

Cena: 333 Kč

Sada nářadí Kindlov 115 in 1

Jedna z nářaďových sad známé značky Kindlov. V tomto případě jde o kufřík se 115 díly včetně šroubovacích nástavců či pomůcek pro rozebírání drobné elektroniky. Tuto konkrétní sadu je nejvýhodnější objednávat z Polska.

Cena: 460 Kč

Noční světlo Xiaomi Mijia do zásuvky

Ideální řešení do prostorů, ve kterých není potřeba mnoho světla. Má možnost manuálního přepínání i reagování na pohyb před sebou. Nezapomeňte si při objednání vybrat variantu s EU redukcí.

Cena: 125 Kč

Stojan pod notebook Nexstand K2

Velmi praktický a důmyslně skládatelný stojánek pod notebook, který si poradí jak s malými, tak i většími a těžšími laptopy. (Osobně dlouhodobě vyzkoušeno)

Cena: 452 Kč

