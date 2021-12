Jsme tu s dalšími tipy na zajímavé zboží z čínského serveru AliExpress. Konkrétně z obchodů, které odesílají své produkty i z EU. To proto, abychom vám v této době ještě doporučili něco, co má díky odeslání z Evropy šanci dorazit do Vánoc. Jelikož asi každý máme v rodině nebo mezi příteli někoho, kdo rád fotí (třeba jen mobilem), bude dnešní vydání věnováno zajímavému příslušenství pro fotografování. Převážně pro amatéry a na cesty.

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru, čímž z pohledu českých zákazníků v podstatě předběhl chystaný tuzemský zákon. Pod cenou zboží můžete vidět větu “Price includes VAT” neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Stativ Zomei Tripod Z666

Velmi kompaktní, rozumně drahý a celkově šikovný hliníkový stativ od poměrně známého výrobce Zomei, který má ve své nabídce ještě spousty dalších modelů. Varianta Z666 má maximální výšku 145 cm a díky teleskopickým nohám se dá složit do délky pouhých 50 cm. Taška je součástí balení. Nejlépe vychází z Francie.

Cena: 990 Kč

Tříosý gimbal AXNEN H4

Jeden ze základních modelů značky AXNEN, který kromě stabilizace a vyvažování nabídne směrový joystick a dedikovanou spoušť přímo na rukojeti. Výdrž baterie činí asi čtyři hodiny a díky spodnímu závitu je možné pod gimbal nasadit i nohy (dají se rovnou přikoupit) či jiný stativ. Objednávejte z Polska.

Cena: 1 510 Kč

Selfie stativ Ulanzi MT-44

Další “trojnožka, tentokrát ale v kombinaci se selfie tyčí. Pokud občas potřebujete z ruky vyfotit nějaký ten portrét či skupinovku předním snímačem a současně se vám hodí i základní stativ, můžete sáhnout po MT-44. Ulanzi obecně dělá velmi šikovné příslušenství. Produkt je dostupný přímo v ČR.

Cena: 690 Kč

360° držák s automatickým otáčením

Praktický pomocník zejména pro blogery a další tvůrce, kteří potřebují být LIVE a doslova středem pozornosti. Po připojení skrze aplikaci (prý není nutné žádné přihlášení) umí tento pohyblivý stativ otáčet mobilem tak, aby stále zabíral nastavený obličej či jiný objekt. Díky spodnímu závitu se dá taktéž napojit na další příslušenství. Objednávat můžete rovnou z Česka.

Cena: 440 Kč

Vodotěsný obal pro (pod)vodní fotografování

Když chcete fotit či natáčet pod vodou a váš mobil nemá patřičnou ochranu, nezbude vám nic jiného, než jej umístit do nějakého neprodyšného obalu. V tomto případě jde o obyčejný, ale přece jen trochu kvalitnější a dražší uzavíratelný “sáček”, ve kterém se nemusíte o telefon bát jak díky krytí IPX8, tak i vzhledem k pevnému plastovému rámečku.

Cena: 370 Kč

Další zajímavosti s cenou do 300 Kč

Výběr dalších produktů, které stojí pár korun. I tak by vám ale mohly usnadnit či zpříjemnit život, tak je omrkněte.

