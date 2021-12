5 tipů na dárky z Číny (EU): Vybavení pro herní nadšence

Vítejte u dalších tipů na zajímavé zboží z čínského serveru AliExpress. Konkrétně z obchodů, které odesílají své produkty i z evropských skladů. To proto, abychom vám v této době ještě doporučili něco, co má díky odeslání z EU šanci dorazit do Vánoc. Pět hlavních tipů je dnes věnováno hernímu vybavení nejen pro počítačové pařany.

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru, čímž z pohledu českých zákazníků v podstatě předběhl chystaný tuzemský zákon. Pod cenou zboží můžete vidět větu “Price includes VAT” neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Herní sluchátka OneOdio A71D

Designově moderní, s lesklým černým zpracováním ale přece jen decentní sluchátka se 40mm měniči a klasickým frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz. Součástí je i mikrofon, který se dá díky jack konektoru odepnout. Na sluchátkách je 2m kabel s ovladačem a v balení najdete i jack rozdvojku. Objednávejte ze Španělska.

Cena: 720 Kč

Herní židle Furgle Carry

Pohodlná, vizuálně pěkná a taky levná gaming židle prověřené značky Furgle. Patří do střední třídy tohoto výrobce a kromě vysouvací podpěry na nohy poskytuje vše nutné, co byste od ergonomické herní židle za tuto cenu čekali. Je vhodná pro postavy do cca 185 cm výšky (vlastní zkušenost). K objednání rovnou z ČR.

Cena: 3 700 Kč

Dekorativní RGB LED pásek

Je třeba podsvítit stůl? Police? Nebo snad vytvořit ambientní nádech za monitorem či televizorem? Tady můžete koupit 5050 či 2835 RGB LED s pásky v délce od pěti do dvaceti metrů, přičemž se dá volit mezi hustotami 18 nebo 30 diod na metr délky. Na výběr je i u variant ovládání. Objednávat můžete z českého skladu.

Cena: od 390 Kč

Herní drátová klávesnice a myš HAVIT

Sada (HV-KB389L) klávesnice a myši speciálně nadesignovaných k hraní her. Klávesy mají zdvih 4 milimetry, programovatelné kombinace pro ovládání her a také barevných variant podsvícení. Součástí je také podložka pod zápěstí. Myš má například šest různých hladin DPI (od 800 po 4800) a také boční tlačítka vpřed a vzad. Objednávejte ze Španělska.

Cena: 1 280 Kč

Webkamera Ausdom Papalook AF925

Nezbytná pomůcka pro případné streamování nebo vizuální komunikaci s dalšími pařany. Pokud ji už tedy nemáte v notebooku nebo monitoru. V případě této kamerky můžete mít rozlišení 1080p při 30fps, autofokus, mikrofon s potlačením ruchů a šikovný držák i se závitem na stativ. Dostupná je přímo v Česku.

Cena: 790 Kč

Další zajímavosti s cenou do 300 Kč

Výběr dalších produktů, které stojí pár korun. I tak by vám ale mohly usnadnit či zpříjemnit život, tak je omrkněte.

