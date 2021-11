11 tipů na zboží z Číny: Je tu opět slevová mega akce 11.11

Tak je to opět tady. Vítáme vás u speciálního vydání s tipy na zajímavé zboží z Číny a tamních obchodů, které se vezou na vlně velkého slevového festivalu s názvem “11.11”. S ohledem na tuto symboliku dnes najdete v článku nikoli pět, ale rovnou jedenáct vybraných produktů. Ty berte nejen jako tipy na zboží samotné, ale i na celou značku či obchod. Rozhodně doporučujeme po kliknutí na odkaz projít celou nabídku prodejce, třeba najdete něco, co se vám zalíbí ještě víc. A v úplně jiné kategorii. Ceny v rámci 11.11 jsou již známé a můžete s nimi počítat při přidávání věcí do košíku. Pak stačí v pravou chvíli objednat. Některé produkty jsou k dostání v evropských skladech, takže mají velkou šanci dorazit ještě před Vánocemi.

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru, čímž z pohledu českých zákazníků v podstatě předběhl chystaný tuzemský zákon. Pod cenou zboží můžete vidět větu “Price includes VAT” neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Chytré hodinky HONOR Magic Watch 2

Velmi populární hodinky, které designem, cenou i funkcemi zdatně konkurují například sesterským modelům od Huawei. K dispozici je “ostřejší” 46mm varianta pro pány a “jemnější” 42mm verze pro dámy. Jsou ve španělském skladu.

Cena: 2 570 Kč

Bezdrátová sluchátka QCY HT03

Sluchátka QCY mnozí fanoušci bezdrátových špuntů považují za lepší volbu než například ty od Xiaomi. Model HT03 v sobě kombinuje téměř vše, co lze v tuto chvíli od sluchátek s podobnou (a někdy i mnohem vyšší) cenou chtít. Včetně bezdrátového nabíjení.

Cena: 800 Kč

Reproduktor Anker Soundcore Motion Boom Outdoor (A3118)

Jeden z nejsilnějších a zároveň nejlevnějších party reproduktorů, který je aktuálně k sehnání. Jestli úplně nepotřebujete takového siláka, určitě mrkněte i na další modely od Ankeru. Případně můžeme doporučit také značku Mifa, třeba její velmi hezký a schopný model A10+.

Cena: 2 570 Kč

WiFi kamerka YI Dome Guard

Ideální pomocník pro hlídání dětských pokojíčků nebo monitorování domácích mazlíčků po bytě. Značka YI je na kamery velmi dobrá. Doporučujeme objednat ze Španělska.

Cena: 830 Kč

Chytré hodinky Amazfit Stratos

Ano, i extrémně populární hodinky značky Amazfit jsou v rámci akce 11.11 za zvýhodněné ceny. Soupis všech modelů by vydal na vlastní tipy z Číny, tak tady je jako reprezentant model Stratos a na další se mrkněte v oficiálním obchodě. Jsou také v evropských skladech.

Cena: 2 000 Kč

Výkonná nabíječka Baseus GaN Charger 100W

Stálice, která je běžně dostupná také na českém trhu, má nyní na serveru AliExpress bezkonkurenční cenu. Když vám nebude vadit delší dodání z Číny, můžete ušetřit dvě stovky za poštovné.

Cena: 1 080 Kč

Tablet CHUWI HiPad X

Desetipalcový, s Androidem 10, 128GB pamětí, 4G/LTE konektivitou s DualSIM… a nyní za čtyři a půl tisíce? To je hodně parádní nabídka. Ale klidně se podívejte i po jiných variantách. I z evropských skladů je poštovné zdarma.

Cena: 4 515 Kč

Palubní kamerka 70mai A800S

Jeden z nejlepších modelů jedné z nejpopulárnějších značek palubních kamer do auta. Sleva je sice jen pár stovek, ale i tak (navíc od oficiálního obchodu 70mai) určitě potěší.

Cena: 2 820 Kč

Robotický vysavač Roborock S7

V hierarchii robotických vysavačů známé značky Roborock mu patří druhé místo, těsně za modelem S7+. Oproti běžným českým cenám ušetříte minimálně tisícovku.

Cena: 12 320 Kč

Bezpečnostní kamera Reolink RLC-810A

Velmi šikovná a také důmyslná IP kamera pro zabezpečení nemovitosti, na kterou se můžete spolehnout. Máme ji otestovanou, takže nám můžete věřit.

Cena: 1 860 Kč

3D tiskárna ANYCUBIC VYPER

Jedná z nejpopulárnějších tiskáren na celém AliExpressu. Jasně, není to Průša, ale s akční cenou sedm a půl tisíce volá po vyzkoušení, i kdybyste ji měli nakonec někomu přenechat “na hraní”.

Cena: 7 580 Kč

Další zajímavosti s cenou do 300 Kč

Výběr dalších produktů, které stojí pár korun. I tak by vám ale mohly usnadnit či zpříjemnit život, tak je omrkněte.

