Otestovali jsme kameru Reolink RLC-810A. Má skvělý obraz a aplikaci

Na základní kartě konkrétní kamery se nachází náhled živého přenosu, u kterého je mimo jiné možnost zapínání zvuku, pořizování fotek, manuální spouštění nahrávání, nebo výběr kvality. To je ale opravdu jen začátek. Co se týká obrazu, tak v pokročilém nastavení je na výběr spousta hodnot kvality přenosu a také volby pro expozici nebo světelnost. Je také možné zvolit i chování kamery při zjištěném pohybu (umí rozlišit osoby a auta). Můžete vybrat délku záznamu, časy, kdy se mají či nemají pořizovat, a také formáty notifikací. Na výběr jsou mobilní i e-mailové.

Velmi zajímavé funkce představují Motion Zones a Privacy Mask. U té první můžete vytvořeném rámce v obrazu vybrat, ve kterých oblastech nemá kamera reagovat na pohyb. Citlivost na něj je dokonce možné v jiné části nastavení i manuálně vyladit. Druhá zase umožňuje “zakrýt” místa obrazu, která má kamera úplně ignorovat. V náhledu se nachází i vychytávka Clip, díky které je možné vyříznout pro náhled jen kus z celkového obrazu. Při přepnutí na 4K rozlišení to funguje a vypadá velmi dobře. U jiných kamer a systémů jsem to asi neviděl.

Mezi pokročilé funkce patří sdílení kamery s dalšími uživateli nebo pořizování time-lapse záznamů klidně i v délce několika dní. Při použití účtu u Reolink můžete fotky a videa ukládat do cloudu (nutné to ale není) a příjemná je také možnost napojení kamery do Google Home nebo do ekosystému Home Assistant. Na přiložených snímcích se můžete podívat, jak si kamera poradí s nočním provozem. Podle je na velmi vysoké úrovni.